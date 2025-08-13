Bắt tay với một nước Đông Nam Á để mở rộng cảng biển nước sâu, Trung Quốc có mục đích gì?

Trung Quốc mở rộng khai thác cảng biển ở Brunei

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế Brunei, công trình mở rộng cảng nước sâu Muara – cảng lớn nhất Brunei, do một công ty nhà nước Trung Quốc cùng vận hành – đã được khởi công.

Dự án mở rộng cảng container Muara của Brunei đang tiến triển ổn định và dự kiến hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2027, Công ty Cảng Muara (MPC) cho biết với Tân Hoa Xã vào thứ Sáu (8/8).

Theo MPC – liên doanh giữa Trung Quốc và Brunei thành lập năm 2017 – công tác cải tạo đất và làm móng cho nhà ga mới đã diễn ra thuận lợi kể từ khi bắt đầu vào tháng 8/2024.

Bức ảnh chụp ngày 8 tháng 8 năm 2025 cho thấy công trường xây dựng dự án mở rộng cảng container Muara tại Brunei.

Cảng Muara là một trong những dự án trọng điểm thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) giữa hai nước.

Theo MPC, dự án sẽ nâng công suất lên gấp đôi, cho phép cảng Muara tiếp nhận tàu container 50.000 tấn khi hoàn thành.

MPC cũng cho biết dự án sẽ mở rộng các bến container và nâng cấp các nhà ga container, nhà ga đa năng hiện có, qua đó tăng đáng kể năng lực xử lý của cảng và phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế cũng như hợp tác song phương của Brunei trong khuôn khổ BRI.

Thúc đẩy giao thương của Trung Quốc với Đông Nam Á

Khi Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 2 vừa qua, hai bên ra tuyên bố chung, trong đó phía Trung Quốc mô tả liên doanh cảng là một thành công và kỳ vọng quan hệ đối tác này sẽ củng cố vị thế của Brunei như một trung tâm khu vực về hậu cần, vận chuyển và hàng không.

Tuyến vận chuyển container trực tiếp đầu tiên kết nối cảng Muara với Khâm Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2023, giúp thúc đẩy dòng chảy thương mại giữa miền tây Trung Quốc và các khu vực ở phía đông Đông Nam Á.

Ông Fazilah Yassin, Giám đốc điều hành Công ty Cảng Muara, phát biểu với Hội đồng Phát triển Kinh tế Brunei rằng: “Tuyến đường này đã tăng cường kết nối giữa Brunei và Trung Quốc, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa hợp lý và mở ra con đường kết nối liền mạch với hành lang đất liền – biển mới của Trung Quốc”.

Hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới của Trung Quốc là mạng lưới thương mại và hậu cần nối các thành phố không giáp biển ở miền tây Trung Quốc với hàng trăm cảng biển toàn cầu, thông qua nhiều tuyến đường sắt, đường bộ và đường biển.

Theo dữ liệu Tân Hoa Xã, tính đến quý I năm nay, các dịch vụ vận tải hàng hóa của hành lang này đã kết nối 73 thành phố của Trung Quốc với 556 cảng ở 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, theo SCMP (Hồng Kông, Trung Quốc), tầm quan trọng chiến lược của Đông Nam Á, bao gồm Brunei đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng trong bối cảnh chiến tranh thương mại, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực này để bù đắp tác động từ thuế quan của Mỹ.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, tháng trước, xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm hơn 20%.

Và để tăng cường kết nối giao thương, Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực khi thúc đẩy một loạt các dự án kết nối đường sắt và vận chuyển.