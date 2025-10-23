Bắt Tổng giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu vì san lấp biển trái phép

Ngày 23/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM – Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Các quyết định khởi tố được ban hành sau quá trình điều tra, xác minh từ phản ánh của báo chí hồi tháng 7/2025 về "đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”. Vụ việc liên quan đến Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: ông Đậu Thế Anh, với vai trò là người đứng đầu doanh nghiệp đã chỉ đạo và phê duyệt mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² thuộc khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đáng nói, nguồn chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển khu vực Hòn Ngưu.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp được xác định đã giúp sức kiểm đếm, giám sát và tổ chức thi công khối lượng chất thải trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã tạm giam Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm, mức độ gây thiệt hại môi trường và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, trước khi chuyển cơ quan tố tụng xử lý theo quy định pháp luật.