Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

08-09-2025 - 19:21 PM | Xã hội

Trần Quốc Sử là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Cố ý gây thương tích, đã bỏ trốn từ hơn một năm trước.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Long Bình đã truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Sử, SN 1996, thường trú tại phường Long Bình.

Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Sử (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an phường Long Bình đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng khi đối tượng đang đứng trước nhà không số thuộc tổ 9, khu phố 28, phường Long Bình.

Trước đó, ngày 1/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Quốc Sử về tội Cố ý gây thương tích.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?

YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?

16:59 , 08/09/2025
Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

16:54 , 08/09/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác

16:36 , 08/09/2025
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

15:55 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên