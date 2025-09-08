Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Long Bình đã truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Sử, SN 1996, thường trú tại phường Long Bình.

Đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Sử (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an phường Long Bình đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng khi đối tượng đang đứng trước nhà không số thuộc tổ 9, khu phố 28, phường Long Bình.

Trước đó, ngày 1/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Quốc Sử về tội Cố ý gây thương tích.