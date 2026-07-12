Bắt Trần Thị Hạnh SN 1981

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Chi Lăng phát hiện, điều tra làm rõ vụ án liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, hồi 17 giờ ngày 01/7/2026, thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra các đối tượng nghiện, người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng kiểm tra Lý Văn Niên, sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Giếng, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra, Niên có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Quá trình đấu tranh, Lý Văn Niên khai nhận đã mua ma túy của Trần Thị Hạnh (sinh năm 1981, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Trần Thị Hạnh đến làm việc.

Đối tượng Trần Thị Hạnh tại cơ quan Công an -Ảnh: Công an Lạng Sơn

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Hạnh thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục làm việc với Vy Lê Huy, sinh năm 1972, trú tại thôn Ga Nam, xã Chi Lăng. Huy khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Trần Thị Hạnh. Kết quả xét nghiệm nhanh đối với Huy và Hạnh đều dương tính với chất ma túy.

Ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Lý Văn Niên về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.