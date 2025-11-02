Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Trần Thị Huyền Trang

02-11-2025 - 10:10 AM | Xã hội

Trần Thị Huyền Trang cùng đồng bọn đã dàn dựng kịch bản tố ngược để ép chủ nợ xoá nợ 21,5 tỷ đồng.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, bắt giữ ba đối tượng liên quan. Nhóm này bị cáo buộc đã dàn dựng kịch bản uy hiếp để buộc một phụ nữ phải ký giấy xóa khoản nợ 21,5 tỷ đồng.

Ba đối tượng gồm Lù Thị Quyên Di (41 tuổi) và Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk), cùng với Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, cùng địa phương) để đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền lên tới 21,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi không còn khả năng thanh toán, Di đã bàn với Trang và Mạnh dựng kịch bản nhằm chiếm đoạt khoản tiền này.

Bắt Trần Thị Huyền Trang- Ảnh 1.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Trong hai ngày 13 và 14/9, nhóm đối tượng thống nhất sử dụng thủ đoạn đe dọa, bịa chuyện rằng bà V. cho vay nặng lãi, đồng thời dọa làm đơn tố cáo để gây sức ép buộc bà V. phải ký giấy xóa toàn bộ khoản nợ.

Lo sợ bị “tố cáo” và xử lý, vợ chồng bà V. đã tới nhà Di và ký vào giấy xóa nợ theo yêu cầu. Sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Di bước đầu khai nhận do túng quẫn, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, lôi kéo thêm Trang và Mạnh cùng tham gia dàn cảnh uy hiếp.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

