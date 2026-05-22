Bắt Trần Thị Ngọc Hà SN 2003

Sáng 22/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm vàng, với tổng tài sản trị giá khoảng 280 triệu đồng tại một nhà trọ trên đường Trần Tế Xương thuộc khóm Hòa Khánh.

Trước đó vào rạng sáng ngày 19/5, chị Châu Ngọc H., sinh năm 2003, đang tạm trú tại nhà trọ trên báo tin bị mất trộm số vàng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng đến ngay hiện trường, xác minh thông tin, thu thập dấu vết và truy tìm đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường đã mời đối tượng Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 2003, nơi thường trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp (đang tạm trú tại một nhà trọ thuộc khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh).

Địa điểm nơi đối tượng Trần Thị Ngọc Hà lấy trộm số vàng của bạn thân (Ảnh: Công an phường Cao Lãnh).

Qua đấu tranh, Hà khai nhận vì là bạn thân của chị Hân nên thường xuyên tới phòng trọ của bạn chơi.

Sáng ngày 18/5/, tại căn phòng trọ, lợi dụng sự bất cẩn của bị hại trong bảo quản tài sản, Hà đã lấy trộm số vàng gồm: 18 chỉ vàng 24k (loại nhẫn trơn) và 1,1 chỉ vàng 18k (sợi dây chuyền) và nhanh chóng đem bán lấy tiền trả nợ.

Các loại vàng bị lấy trộm (Ảnh: Công an phường Cao Lãnh).

Hiện Công an phường đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Vụ trộm trên là lời cảnh báo, người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản của chính mình, nhất là các loại tài sản có giá trị cao, không chủ quan, mất cảnh giác.