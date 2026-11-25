Ngày 24/11/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (sinh năm 1997, nơi thường trú: ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/11/2026, Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo có vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm điện thoại trên địa bàn xã Mỹ Thọ, do chị H.T.T.T (sinh năm 1986, nơi thường trú: phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 110.000.000 đồng, gồm 30 chiếc điện thoại và 6.500.000 đồng.

Trần Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc, truy vết đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/11/2026, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp Công an phường An Lạc, TP HCM mời đối tượng Trần Văn Tuấn để làm việc.

Qua làm việc, Tuấn đã thừa nhận dùng kìm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập vào để thực hiện hành vi lấy trộm tại cửa hàng điện thoại. Ngoài ra, Tuấn còn đột nhập vào nhà kế bên trộm 4.000.000 đồng

Hiện vụ việc đang được Công an xã Mỹ Thọ lập hồ sơ để điều tra, xứ lý Tuấn theo quy định pháp luật.