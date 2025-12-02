Bắt trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Thị Phương, chuyên viên và Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3 để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hai đối tượng này bị điều tra, làm rõ từ quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại 1 công ty nước ngoài, chuyên về điện tử có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Phương (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà (SN 1984), nguyên là kế toán trưởng của công ty trên về tội tham ô tài sản. Trong thời gian làm việc tại công ty, Phạm Thị Thanh Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty này. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ, Hà đã sử dụng số tiền trên đầu tư, chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra vụ án trên, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, ngày 23/8/2024, đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại công ty này. Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là “sếp” của bà Phương là Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra của Cục Thuế phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu công ty trên phải chi số tiền 15 tỷ đồng thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm lớn cho công ty. Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên công ty chi cho Đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện công ty đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ công ty trên, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.