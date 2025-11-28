Đại diện Cục Thuế: Không đặt nặng vấn đề truy thu hay xử phạt trong giai đoạn đầu kê khai thuế

Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế

Chia sẻ trong tọa đàm "Chính sách Thuế đối với hộ kinh doanh" của VTV1 mới đây, bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế trả lời về vấn đề hộ kinh doanh đang đặc biệt quan tâm là sau khi chuyển sang kê khai, nếu doanh thu tăng mạnh so với trước đây, liệu họ có bị truy thu thuế hay bị xử phạt không?

Bà Thu cho biết, phải xác định trước đây, khi nộp thuế theo phương pháp thuế khoán, thuế khoán đã được thông báo và thực hiện nộp. Ngành thuế xác định rất rõ trong thời gian đầu triển khai, cơ quan thuế hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh để nắm bắt và chuyển dần việc nộp thuế từ phương pháp khoán sang kê khai, không đặt nặng vấn đề truy thu hay xử phạt.

Bên cạnh việc hỗ trợ cá nhân kinh doanh, ngành thuế đang triển khai, nâng cấp hệ thống phần mềm để hộ cá nhân kinh doanh sử dụng các hệ thống quản lý thuế đáp ứng công nghệ thông tin. Khi triển khai các hệ thống này, ngành thuế cũng bổ sung tính năng nhắc nhở hộ cá nhân kinh doanh về thời hạn nộp thuế, nhắc về khả năng kê khai sai hoặc thiếu so với hóa đơn điện tử, giúp họ chủ động tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước.

"Tất nhiên, trong trường hợp cá nhân cố tình gian lận hóa đơn hoặc gian lận thuế, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo công bằng cho các hộ cá nhân kinh doanh trong môi trường kinh doanh", bà Thu nhấn mạnh.

Đại diện Cục Thuế cũng cho biết, hộ cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán nhiều năm, khi chuyển đổi mô hình, ngành thuế nhận diện rõ những khó khăn và trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi. Để tập trung nguồn lực, ngành thuế triển khai chiến dịch cao điểm 60 ngày đêm hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh.

Trong chiến dịch này, nhiều giải pháp được đưa ra, tập trung vào hai nhóm chính. Thứ nhất, giúp hộ cá nhân kinh doanh nắm được các chính sách, quy định mới cần tuân thủ. Thứ hai, vì tất cả hộ kinh doanh chuyển sang sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, họ cần biết cách lựa chọn, vận hành và sử dụng các công cụ phù hợp.

Ngành thuế đã rà soát toàn bộ hộ cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, phân nhóm theo ngành nghề, lứa tuổi, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ví dụ, hộ cá nhân lớn tuổi có thể gặp hạn chế khi tiếp cận công nghệ hoặc nghiên cứu chính sách, vì vậy ngành thuế thiết kế hướng dẫn đơn giản, in tờ rơi ngắn gọn, tổ chức đoàn hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở kinh doanh, hướng dẫn từng bước thao tác.

Với người trẻ, thông tin được truyền tải qua các nền tảng kỹ thuật số như mạng xã hội, video, Facebook, Zalo, vừa giúp họ nắm bắt chính sách vừa trở thành kênh chia sẻ cho hộ khác.

Bên cạnh đó, ngành thuế phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, ngân hàng thương mại, các tổ chức phát triển phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử để tận dụng nguồn lực xã hội, hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh với chi phí thấp nhất.

"Nhờ đó, dù hộ kinh doanh có hay không có kế toán, họ vẫn có thể làm chủ các nội dung về quy định và công nghệ khi chuyển sang mô hình thuế kê khai", bà Thu nhấn mạnh.