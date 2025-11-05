Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hứa Thị Lê

05-11-2025 - 14:09 PM | Xã hội

Khám xét khẩn cấp nơi ở và dãy nhà trọ của đối tượng Hứa Thị Lê, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc nổ.

Chiều 4/11, Báo Khánh Hoà dẫn thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh từ khu vực biên giới Quảng Ngãi qua Đà Nẵng, Đắk Lắk và tiêu thụ tại Khánh Hòa.

Chuyên án thu giữ tổng cộng 535kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

2 đối tượng Hứa Thị Lê và Trần Hồng Son cùng tang vật vụ án (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Trước đó, vào 10 giờ 40 phút ngày 3/11, tại ngã ba Tỉnh lộ 652B (phường Đông Ninh Hòa), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hứa Thị Lê (sinh năm 1968, trú phường Đông Ninh Hòa) đang vận chuyển 24kg thuốc nổ và 48m dây cháy chậm. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở và dãy nhà trọ của đối tượng Hứa Thị Lê, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 15kg thuốc nổ, 10,5m dây cháy chậm và 1.047 kíp nổ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nhà các đối tượng (Ảnh: Báo Biên phòng).

Mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà đối tượng Trần Hồng Son (sinh năm 1972, em rể Lê) và nhà mẹ đẻ của đối tượng Lê, bà Lê Thị Lục (sinh năm 1936), cùng trú tại thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, ực lượng phá án phát hiện, thu giữ 496 kg thuốc nổ, 196,8 mét dây cháy chậm và 475 kíp nổ, thông tin này được đăng tải trên báo Biên phòng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự tài xế Phan Duy Tân

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

