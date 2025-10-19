Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ

19-10-2025 - 20:16 PM | Xã hội

Sự sống chung với Nguyễn Thị My như vợ chồng ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng ngày 19/10 cho biết, công an xã Tây Hồ vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị My (36 tuổi, trú xã Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Tấn Sự (35 tuổi, tên thường gọi “Bảo Hiền”, trú thôn Tân Phú, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát địa bàn, Công an xã Tây Hồ phát hiện Huỳnh Tấn Sự , là người nghiện đang điều trị Methadone, có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động của đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ- Ảnh 1.

Nguyễn Thị My (trái) và Huỳnh Tấn Sự - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan công an xác định, Sự sống chung với Nguyễn Thị My như vợ chồng. Đến ngày 10/10/2025, Công an xã đã triệu tập cả hai đối tượng về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả Sự và My đều dương tính với ma túy đá và đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sự, lực lượng chức năng thu giữ được 3,36 gam tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Tây Hồ đã bàn giao Huỳnh Tấn Sự, Nguyễn Thị My cùng toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

