Bắt Vi Thị Mai sinh năm 1984

Trước đó, vào ngày 19/9, tại khu vực bến xe khách tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án 925B, bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Văn Bằng (SN 1993) trú tại xóm Xuất Tác, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên và Vi Thị Mai (SN 1984) trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vật chứng thu giữ được là 4 bánh Heroine, 1000 viên ma túy tổng hợp và 2 cây Heroine, 2 điện thoại di động và hơn 10 triều đồng tiền mặt.

Dương Văn Bằng là một trong 3 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Điện Biên).

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Thị Xim (SN 1968) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.