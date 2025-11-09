Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Vũ Thị Hồng sinh năm 1979

09-11-2025 - 10:12 AM | Xã hội

Đây là người phụ nữ đã cướp giật gần 600 tờ vé số và tiền của cụ ông tật nguyền để lấy tiền đóng phòng trọ, nộp học phí cho con.

Ngày 7/11, Bộ Công an thông tin, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với người dân bắt giữ một người phụ nữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đó là Vũ Thị Hồng (sinh năm 1979) trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 

Bắt Vũ Thị Hồng sinh năm 1979- Ảnh 1.

Đối tượng Hồng khai nhận hành vi tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, ngày 2/11, Công an xã Ea Knuếc nhận được đơn trình báo của ông Hồ Xuân Bình về việc: Trưa ngày 31/10, khi ông đang điều khiển xe máy đi bán vé số trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Nuếc thì bị một người phụ nữ điều khiển xe máy áp sát, cướp giật túi xách, bên trong có 590 tờ vé số; 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Knuếc đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng. 

Đến ngày 4/11, lực lượng Công an xã đã phối hợp với người dân bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Vũ Thị Hồng.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận khi đang lưu thông trên quốc lộ 26, thấy ông Bình đi bán vé số và để túi xách trước giỏ xe sơ hở, Hồng đã áp sát, cướp giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Số tiền cướp được Hồng đã đóng học phí cho con và đóng tiền trọ. 

Riêng 590 tờ vé số đến đêm Hồng dò nhưng không trúng.

