Bầu Đức chuyển giao 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai trong thương vụ hơn 400 tỷ đồng

Ngày 22/8, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai thông báo đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bầu Đức còn sở hữu 28,84% cổ phần, tương đương hơn 304,9 triệu cổ phiếu từ mức 31,2% trước đó.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 22/8, bầu Đức đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 4.910 tỷ đồng.

Cùng ngày, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức thông báo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Thương vụ này giúp ông Nam lần đầu tiên nắm giữ 2,55% cổ phần tại công ty do cha mình sáng lập, từ mức 0% trước đó.

Với giá cổ phiếu HAG trong ngày ở mức 16.100 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ này vượt mốc 400 tỷ đồng, cho thấy một sự chuyển giao tài sản đáng kể trong nội bộ gia đình.﻿

Khối tài sản tính theo thị giá ngày 22/8 của con trai bầu Đức là 434,7 tỷ đồng. ﻿

Cũng trong ngày 22/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ra quyết định về việc đưa cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/8/2025.

Lý do, tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do lỗ luỹ kế theo quy định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.﻿