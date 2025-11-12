Bầu Hiển tài trợ học bổng toàn phần cho 10 sinh viên Bhutan tại Đại học Y Hà Nội

Đầu tháng 11/2025, nhận lời mời của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, đoàn đại biểu T&T Group, Ngân hàng SHB do ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT T&T Group dẫn đầu đã có mặt tại Thủ đô Thimphu tham dự Đại Lễ Cầu nguyện hòa bình thế giới.

Trong những ngày có mặt tại Thimphu, đoàn vinh dự được tham dự Đại lễ cầu nguyện vì hòa bình thế giới do Hoàng gia Bhutan tổ chức. Đây là sự kiện chưa từng có, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tinh thần, học giả từ khắp thế giới Phật Giáo, với mục tiêu đồng kiến tạo một tương lai dựa trên nền tảng hòa bình và hạnh phúc.

Sự hiện diện của T&T Group, Ngân hàng SHB tại sự kiện trọng đại với tư cách khách mời không chỉ là lời khẳng định vị thế doanh nghiệp, mà còn là cách các doanh nghiệp tư nhânViệt Nam góp tiếng nói trách nhiệm vào các giá trị chung của thời đại: hòa bình, hạnh phúc và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng để T&T thúc đẩy những chương trình mang ý nghĩa xã hội dài hạn, từ giáo dục, y tế đến kết nối văn hóa - đúng với vai trò một "đại sứ doanh nghiệp" ở tầm quốc gia.

Đặc biệt, ngày 11/11, đoàn được vinh dự tham gia Quốc lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Đức Vua cha Jigme Singye Wangchuck (cha của Quốc vương Bhutan hiện tại). Tại sự kiện, lãnh đạo Tập đoàn T&T đã trao tặng 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên Bhutan theo học tại Đại học Y Hà Nội. Đây cũng chính là những sinh viên đầu tiên đến từ "đất nước hạnh phúc" sẽ được đào tạo chuyên sâu về Y khoa tại Việt Nam.

Lãnh đạo T&T Group trao 10 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Bhutan theo học tại ĐH Y Hà Nội.

Đặt trong bối cảnh chung, 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên Bhutan theo học ngành Y tại Việt Nam như "cầu nối y khoa", góp phần thiết thực ươm mầm thế hệ chuyên gia y tế tương lai – những người sẽ trực tiếp phục vụ nhân dân Bhutan trong tương lai. Đồng thời, đây cũng sẽ là những đại sứ văn hóa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong lá thư trang trọng gửi tới Đức Quốc Vương Jigme Singye Wangchuck, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển khẳng định, việc trao 10 suất học bổng toàn phần "là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung và tình bạn với Tập đoàn T&T Group nói riêng".

Đón nhận tình cảm của những người bạn tới từ Việt Nam, đại diện Văn phòng Quốc vương Bhutan đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn T&T Group; đồng thời khẳng định, đây sẽ là cơ hội mở ra những chương mới trong mối quan hệ bền chặt giữa hai bên, hai quốc gia.

Trước đó, ngày 20/8/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã tới thăm Tập đoàn T&T Group.

Tại buổi làm việc, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không, tài sản số… Sở hữu tiềm lực và kinh nghiệm đa ngành, T&T Group và Ngân hàng SHB có đủ năng lực để tham gia, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu trong chuyến thăm, làm việc tại Tập đoàn T&T Group tháng 8/2025.

Sau 3 tháng, những gợi mở ban đầu trong buổi làm việc tại Hà Nội đã được tiếp nối bằng những suất học bổng toàn phần T&T Group trao đi. Từ Thimphu – nơi tiếng chuông ngàn năm ngân vang đến Hà Nội – nơi giảng đường y khoa sẵn sàng đón những "thế hệ sinh viên đầu tiên" từ vương quốc hạnh phúc, một "đường bay" biểu tượng của tri thức, hợp tác và hòa bình đã và đang được định hình, kết nối…