Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

28-09-2025 - 20:55 PM | Xã hội

Theo dự báo, mưa ở TP HCM sẽ kéo dài từ khoảng 16-18 giờ ngày 28-9

Ngày 28-9, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì mưa dông. Từ sáng đến chiều mưa rải rác, có lúc trời hửng nắng. 

Đến hơn 15 giờ, bầu trời kéo mây đen liên tục, mưa vừa mưa to cũng nhanh chóng trút xuống nhiều nơi.

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 1.

Khoảng hơn 15 giờ, bầu trời TP HCM tối sầm

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 2.

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 3.


Dòng phương tiện di chuyển trên đoạn đường ngập sâu ở đường Võ Chí Công, phường Long Trường

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa ở TP HCM do khu vực đang trong giai đoạn cao điểm mùa mưa với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam mang ẩm và hiện tượng đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.

Theo đó, khoảng thời gian dễ có mưa nhất ở TP HCM chiều 28-9 là từ khoảng 16-18 giờ. Sau đó, mưa sẽ dần ngớt và khả năng mưa vào buổi đêm là thấp.

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 4.

Mưa dông rải rác nhiều nơi ở TP HCM từ khoảng gần 16 giờ

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 5.

Đến hơn 16 giờ, nhiều nơi mưa to


Trong vài giờ tới, những ổ mây đối lưu sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

TP HCM đang trong đợt mưa lớn

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 27 đến 13 giờ ngày 28-9), khu vực TP HCM có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa  như sau: Mỹ Xuân 48.2 mm, Cát Lái 34.2 mm, Bàu Lâm 32.8 mm, Củ Chi 27.6 mm...

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi- Ảnh 6.

Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. 

Khả năng từ 48 giờ đến 72 giờ tới, khu vực  sẽ có mưa vừa, mưa to. Theo đó, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200 mm. 

Từ ngày 30-9, mưa giảm dần về diện và lượng.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Theo Ái My - Thái Hùng

Người lao động

mưa rải rác

