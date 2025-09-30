Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bày 20 mâm cỗ mừng tân gia mời sếp đến dự, 1 tháng sau bị đuổi việc: Lý do khiến tôi thấy nhẹ nhõm thật sự

30-09-2025 - 07:53 AM | Sống

Chưa kịp vui mừng vì gia đình có ngôi nhà khang trang thì tôi nghe tin như sét đánh ngang tai: Bị sa thải!

Câu chuyện được chia sẻ bởi tài khoản mang tên Lưu Minh (33 tuổi) trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

Người ta vẫn bảo an cư lạc nghiệp nên có nhà cửa đàng hoàng là một cột mốc quan trọng trong đời mỗi người. Vợ chồng tôi - vốn là những người làm công ăn lương bình thường thì để sở hữu một căn nhà càng có ý nghĩa hơn. 

Sau nhiều năm tích cóp cùng với sự hỗ trợ của gia đình 2 bên thì đến cuối năm ngoái vợ chồng tôi cũng làm được một căn nhà 2 tầng khang trang ở ngoại ô. Dù không sang trọng như phố thị, nhưng đối với chúng tôi, đó là thành quả đáng tự hào, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 vợ chồng. 

Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, vợ chồng bàn nhau tổ chức tiệc tân gia trọng thể một chút. Chúng tôi thuê người làm cỗ, bày biện 20 mâm cỗ để mời người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến mừng nhà mới. 

Trong danh sách khách ở công ty, tôi có mời cả sếp. Nhưng sếp mới chuyển về nửa năm nên tôi cũng chỉ nghĩ mời cho khỏi thiếu sót, không nghĩ anh sẽ xuất hiện. Ai ngờ, sếp đã có mặt chia vui với gia đình tôi. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, liên tục chia vui, tôi vô cùng tự hào vì thành quả cố gắng của mình được mọi người công nhận, chúc mừng.

Bày 20 mâm cỗ mừng tân gia mời sếp đến dự, 1 tháng sau bị đuổi việc: Lý do khiến tôi thấy nhẹ nhõm thật sự- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng niềm vui ấy chóng vánh. Chưa đầy một tháng sau, tôi nhận thông báo nghỉ việc sau 3 năm làm việc. 

Thông tin này với tôi như sét đánh ngang tai vì nhiều lý do. Thứ nhất nhà mới làm xong, vợ chồng tôi vẫn còn nợ 1 ít vay mượn từ người thân. Thứ hai, tôi đang ở độ tuổi dễ rơi vào khủng hoảng trung niên, khó nhảy việc. Cuối cùng, mức lương và công việc ở đây khá phù hợp, tôi được làm đúng chuyên môn, lại có thời gian chăm sóc gia đình. 

Ngoài ra tôi cũng không phạm lỗi gì nghiêm trọng, không xích mích gì với đồng nghiệp nên càng không phục thông báo sa thải này. Vì vậy tôi tìm gặp sếp với mong muốn có lời giải thích thì nhận được câu trả lời chung chung rằng công ty tái cơ cấu nhân sự, trẻ hoá đội ngũ và cắt giảm những vị trí không còn phù hợp.

Ấy thế mà những gì tôi được nghe từ người đồng nghiệp thân thiết là kế toán lại hoàn toàn khác. Người này cho biết kể từ khi đi tân gia nhà mới của tôi về, sếp đã âm thầm điều tra thông tin lương thưởng của tôi vì nghi ngờ tôi gian lận khi làm việc, biển thủ công quỹ. 

“Sau khi đến nhà anh về được vài ngày, sếp hỏi bảng lương của anh từ chỗ em. Ban đầu em không hiểu chuyện gì cho đến khi sếp gọi em vào phòng riêng, chất vấn chỗ này chỗ kia về lương thưởng của anh kiểu có kẽ hở nào trong các chứng từ của anh không thì em bắt đầu thấy lạ. Đến hôm nay em mới nhận ra sự hoài nghi của sếp, có lẽ vì thấy mức lương không quá cao mà vợ chồng anh lại có nhà cao cửa rộng…” - người đồng nghiệp nói.

Càng nghe tôi càng thấy cay đắng. Hoá ra ngôi nhà khang trang - niềm tự hào của gia đình lại là nguồn cơn khiến tôi bị đuổi việc. 

Bày 20 mâm cỗ mừng tân gia mời sếp đến dự, 1 tháng sau bị đuổi việc: Lý do khiến tôi thấy nhẹ nhõm thật sự- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Thực tế, căn nhà được xây dựng trên nền đất có sẵn của bố mẹ vợ tặng cho vợ chồng tôi. Vợ tôi cũng đi làm, tiết kiệm được chút ít. Bản thân tôi trước khi chuyển về làm việc tại công ty này đã từng làm việc tại một tập đoàn lớn, mức lương khá cao nên có tích luỹ. Sau này khi có gia đình, tôi mới nghỉ để dành thời gian cho con cái. 

Tất cả những nguồn đó cùng với vay mượn từ gia đình 2 bên mà chúng tôi có căn nhà này, không phải bỗng nhiên mà có. 

Nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ, thay vì tức giận, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng, một môi trường mà sự thành công cá nhân bị biến thành sự ngờ vực trong mắt lãnh đạo thì việc gắn bó lâu dài chỉ mang lại sự mệt mỏi.

Có những nơi làm việc mà “luật chơi” không được nói thẳng ra, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của người đứng đầu. Họ muốn nhân viên chăm chỉ nhưng không được quá nổi bật, muốn trung thành nhưng không được thể hiện quá nhiều tài sản hay thành công riêng. Sự mập mờ này khiến nhân viên luôn phải đoán ý, sống trong tâm thế dè dặt, chẳng bao giờ biết đâu là giới hạn an toàn.

Tôi cũng nhận ra, một người sếp không rõ ràng trong quan điểm và kỳ vọng sẽ tạo ra bầu không khí bất an cho cả tập thể. Ở đó, người giỏi cũng không dám bung hết khả năng, người cầu tiến thì nhanh chóng chán nản, còn những người chỉ biết vâng lời và răm rắp làm theo mới tồn tại được.

Chính vì vậy tôi quyết định nhanh chóng “move on” khỏi sự dằn vặt về công ty, đi tìm một công việc mới để bảo vệ sự tự trọng. Bởi trong công việc, điều quan trọng không chỉ là lương hay chức vụ, mà còn là được làm trong một môi trường minh bạch, nơi thành quả cá nhân không bị biến thành lý do để nghi ngờ.

Theo S.A

Đời sống & pháp luật

