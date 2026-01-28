BCA Group mở rộng mô hình “Peer Advisory” chuẩn Vistage toàn cầu đến cộng đồng lãnh đạo miền Bắc

Nhiều lãnh đạo nhận ra rằng những quyết định chiến lược quan trọng không thể – và không nên – được đưa ra trong sự đơn độc. Xuất phát từ nhu cầu đó, BCA Group đối tác chiến lược của Vistage tại Việt Nam tiếp tục mở rộng mô hình Cố vấn đồng đẳng (Peer Advisory) chuẩn toàn cầu đến cộng đồng lãnh đạo miền Bắc, hướng tới việc nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng quyết định ở cấp cao nhất.

Với vai trò người đứng đầu doanh nghiệp, có những quyết định không thể hỏi ý kiến cấp dưới, không thể chia sẻ cùng gia đình, và cũng không thể giải quyết bằng kinh nghiệm cá nhân đơn lẻ. Càng ở vị trí cao, phạm vi trách nhiệm càng lớn và cái giá của những quyết định sai lầm ngày càng trở nên đắt đỏ. Đây là thực tế chung mà nhiều CEO và đội ngũ điều hành tại Việt Nam đang đối diện khi môi trường kinh doanh bước vào giai đoạn biến động sâu, đa chiều và liên tục thay đổi.

Từ thực tế đó, mô hình cố vấn đồng đẳng (Peer Advisory) đã trở thành lựa chọn chiến lược của giới lãnh đạo toàn cầu. Thay vì tìm kiếm những lời khuyên mang tính chỉ dẫn một chiều, các CEO cần một không gian đối thoại kỷ luật và bảo mật nơi họ có thể trao đổi với những người cùng "đẳng cấp trách nhiệm", cùng phản biện, soi chiếu và nâng cao chất lượng quyết định thông qua trí tuệ tập thể.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/01/2026 vừa qua tại Hà Nội, BCA Group – đơn vị đồng hành chiến lược của Vistage tại Việt Nam đã chính thức ra mắt hai nhóm cố vấn đồng đẳng: Vistage Summit (CE02) và Vistage Elevate (EE01), đánh dấu một bước phát triển mới của cộng đồng lãnh đạo cấp cao tại khu vực miền Bắc.

Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BCA Group; ông Richard Wong – Master Chair - Nhà sáng lập Vistage Malaysia & Singapore; ông Tony Thái Sơn – Phó Tổng Giám đốc BCA Group (từ trái sang phải, đứng giữa) tại lễ ra mắt hai nhóm Vistage Summit & Vistage Elevate tại Hà Nội.

Vistage – 69 năm kiến tạo chất lượng quyết định cho CEO toàn cầu

Được thành lập từ năm 1957 tại San Diego, Hoa Kỳ, Vistage hiện là tổ chức cố vấn CEO lớn nhất thế giới với hơn 45.000 thành viên tại 35 quốc gia. Khác với các mô hình đào tạo hay tư vấn truyền thống, Vistage không cung cấp "câu trả lời sẵn", mà tạo ra một môi trường thảo luận kín, có kỷ luật và bảo mật cao, nơi các nhà lãnh đạo cùng phân tích vấn đề dựa trên trải nghiệm thực tiễn và góc nhìn đa chiều.

Triết lý cốt lõi của Vistage xoay quanh một nguyên tắc nhất quán: giúp lãnh đạo đưa ra quyết định tốt hơn, từ đó xây dựng doanh nghiệp mạnh hơn và cuộc sống cân bằng hơn. Chính cách tiếp cận tập trung vào chất lượng quyết định này đã khiến Vistage trở thành điểm tựa tư duy của nhiều CEO toàn cầu trong những giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức.

Ông Richard Wong – Master Chair, Nhà sáng lập Vistage Malaysia & Singapore chia sẻ tại sự kiện

BCA Group – cầu nối chuẩn mực lãnh đạo quốc tế tại Việt Nam

Với vai trò là đối tác chiến lược của Vistage tại Việt Nam, BCA Group không chỉ triển khai một mô hình, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái phát triển năng lực lãnh đạo bài bản, dài hạn và vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BCA Group nhấn mạnh: "Chúng tôi không đặt mục tiêu mở rộng bằng số lượng. Điều BCA Group theo đuổi là chất lượng của từng nhóm lãnh đạo, được vận hành đúng chuẩn toàn cầu của Vistage, để mỗi quyết định đưa ra đều có chiều sâu và giá trị bền vững cho doanh nghiệp."

Việc ra mắt đồng thời hai nhóm cố vấn tại Hà Nội thể hiện định hướng nhất quán của BCA Group trong việc phát triển cộng đồng lãnh đạo miền Bắc theo hướng kỷ luật, thực chất và bền vững.

Đại diện, ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BCA Group (đứng ngoài cùng ) và ông Tony Thái Sơn – Phó Tổng Giám đốc BCA Group trao chứng nhận cho các thành viên tại sự kiện ra mắt.

Phân tầng lãnh đạo rõ ràng: Summit và Elevate

Một điểm nổi bật của Vistage tại Việt Nam là cách tiếp cận phân tầng lãnh đạo – xu hướng ngày càng phổ biến trong quản trị hiện đại.

Vistage Summit (CE02) được thiết kế dành cho CEO và Chủ doanh nghiệp – những người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với chất lượng quyết định ở cấp chiến lược. Trọng tâm của nhóm không nằm ở việc "giải bài toán vận hành", mà ở việc soi chiếu tư duy người đứng đầu: tầm nhìn dài hạn, những quyết định mang tính bước ngoặt, quản trị rủi ro ở cấp hệ thống, xây dựng văn hóa lãnh đạo và cách CEO hiện diện trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển mình. Đây là không gian nơi các CEO không tìm lời khuyên sẵn có, mà cùng nhau nâng chuẩn tư duy trước khi ra quyết định lớn.

Vistage Elevate (EE01) hướng đến đội ngũ điều hành cấp cao – những người đứng giữa chiến lược và thực thi, chịu trách nhiệm biến định hướng của CEO thành kết quả cụ thể. Nhóm tập trung vào việc nâng cao chất lượng quyết định điều hành, tăng sự rõ ràng trong vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các khối, từ đó giúp tổ chức vận hành nhất quán, hiệu quả và không bị "gãy khúc" khi chiến lược được triển khai. Elevate không đào tạo kỹ năng đơn lẻ, mà tạo ra một không gian phản biện để đội ngũ điều hành ra quyết định tốt hơn – cùng một hướng – và đúng nhịp với CEO.



Theo ông Tony Thái Sơn – Phó Tổng Giám đốc BCA Group, sự song hành của hai nhóm chính là lời giải cho một bài toán quen thuộc tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam: lãnh đạo đã thay đổi tư duy, nhưng tổ chức chưa kịp chuyển mình.

Ông Tony Thái Sơn – Phó Tổng Giám đốc BCA Group chia sẻ về 2 nhóm cố vấn cho các chủ doanh nghiệp tại sự kiện.

Thông tin đơn vị tổ chức

BCA Group: Hệ sinh thái tăng cường năng lực doanh nhân, cung cấp các giải pháp đào tạo, tư vấn chiến lược và kết nối lãnh đạo tại Việt Nam.

Vistage Việt Nam: Thành viên mạng lưới Vistage Worldwide, chuyên sâu về mô hình cố vấn đồng đẳng dành cho CEO và đội ngũ điều hành cấp cao.

Liên hệ truyền thông

Hotline: (028) 7107 7979

Website: bcagroup.net

Email: info@bcagroup.net