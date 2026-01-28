Khám phá câu chuyện dầu cọ từ Malaysia!

Trong dòng chảy hội nhập toàn cầu, mỗi quốc gia đều có những câu chuyện riêng về chặng đường khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa của mình. Với Malaysia, cây cọ dầu không chỉ là một loại cây trồng, mà còn là biểu tượng của sự phát triển kinh tế, của sức sống con người và của những giá trị dinh dưỡng gắn liền với đời sống hiện đại. Bộ phim tài liệu nhiều tập "Câu chuyện dầu cọ", gồm 6 tập sẽ được phát sóng trong chương trình Kết nối hội nhập – Viet Connect lúc 9:00 sáng thứ 7 trên kênh HTV9.

Suốt 6 tập phim, khán giả sẽ được theo dõi một hành trình sáng tạo, đổi mới: từ những nông trại xanh mướt trải dài khắp Malaysia, nơi cây cọ dầu được gieo trồng và chăm sóc, cho đến những nhà máy chế biến hiện đại, nơi từng giọt dầu cọ được chiết xuất và đưa ra thị trường quốc tế. Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc mô tả quy trình sản xuất, mà còn mở ra một bức tranh toàn cảnh về cách ngành công nghiệp dầu cọ đã góp phần thay đổi diện mạo đất nước Malaysia.

Điểm nhấn của "Câu chuyện dầu cọ" nằm ở sự kết nối giữa kinh tế và con người. Qua lời kể của chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước, khán giả sẽ thấy rõ dầu cọ đã tạo ra hàng triệu việc làm, nâng cao đời sống người dân và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP. Đây là minh chứng cho sự hòa quyện giữa nông nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại, giúp Malaysia khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Điều đặc biệt hơn nữa, dầu cọ còn chứa đựng những giá trị dinh dưỡng quan trọng. Bộ phim dành nhiều thời lượng để phân tích lợi ích của dầu cọ đối với sức khỏe: không chứa chấy béo chuyển hóa, giàu vitamin E tự nhiên, chứa chất chống oxy hóa, cung cấp năng lượng hiệu quả. Những thước phim chân thực sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn vì sao dầu cọ đã trở thành nguyên liệu phổ biến trong nhiều ngành khác nhau gồm thực phẩm, phi thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và nhiên liệu sinh học. Đó là những ứng dụng hữu ích gắn liền với cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên thế giới.

Với cách kể chuyện mạch lạc, hình ảnh sống động và nội dung giàu tính nhân văn, "Câu chuyện dầu cọ" không chỉ là một bộ phim tài liệu, mà còn là hành trình truyền cảm hứng mang đất con người Malaysia đến gần hơn với thế giới. Bên cạnh đó, bộ phim còn đưa người xem đi từ những cánh đồng cọ dầu bạt ngàn đến những bàn ăn gia đình, từ câu chuyện của doanh nghiệp Malaysia đến sự kết nối với cộng đồng quốc tế. Mỗi tập phim là một lát cắt, nhưng khi ghép lại, chúng tạo nên một bức tranh toàn diện về sức mạnh của cây cọ dầu – một sức mạnh vừa nuôi dưỡng con người, vừa thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá bộ phim tài liệu đặc sắc này trong chương trình Kết nối hội nhập – Viet Connect, phát sóng lúc 9:00 sáng thứ bảy (tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng) trên kênh HTV9.

Xem lại tập 1 "Malaysia – trái tim của ngành dầu cọ thế giới" tại: https://youtu.be/Ak3uyl0TP94?si=KC_pc0fWLXL1jlve

Hoặc truy cập vào link sau để xem lại các tập phim của "Câu chuyện Dầu cọ": https://vcomar.com/movies.html