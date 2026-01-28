Siêu Thị Thế Giới Nội Thất và mô hình "ONE STOP SOLUTION" cho thị trường nội thất thế hệ mới

Từ xu hướng đó, mô hình showroom của Siêu Thị Thế Giới Nội Thất với diện tích 2500m2 tại trung tâm Lâm Đồng đang cho thấy một hướng đi khác biệt, khi được định vị như một "ONE STOP SOLUTION" đúng nghĩa cho cả thị trường B2B và B2C.

ONE STOP SOLUTION: từ trưng bày sang giải quyết bài toán tổng thể

Khác với khái niệm "one stop shop" thiên về bán lẻ, mô hình "ONE STOP SOLUTION" mà Siêu Thị Thế Giới Nội Thất theo đuổi tập trung vào việc giải quyết trọn vẹn bài toán nội thất – vật liệu – cung ứng cho khách hàng.

Tại showroom, sản phẩm không được trưng bày rời rạc theo danh mục, mà được tổ chức theo mô hình căn hộ, không gian thực tế và kịch bản sử dụng, giúp khách hàng:

Hình dung rõ giải pháp hoàn chỉnh cho công trình

So sánh vật liệu, cấu hình, chi phí ngay trên cùng một nền tảng

Đưa ra quyết định dựa trên tổng thể thay vì từng hạng mục riêng lẻ

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với thị trường B2B – nơi các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thiết kế luôn cần một đối tác có khả năng đồng bộ giải pháp và đảm bảo năng lực triển khai.

Nền tảng kết nối B2B: chuẩn hóa – minh bạch – hiệu quả

Ở mảng B2B, showroom của Siêu Thị Thế Giới Nội Thất được vận hành như một nền tảng giao thương, kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối, nhà thầu và chủ đầu tư.

Mô hình này mang lại ba giá trị cốt lõi:

Chuẩn hóa danh mục sản phẩm: nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng ứng dụng được thể hiện rõ ràng

Tối ưu quy trình lựa chọn và cung ứng: giảm thời gian tìm kiếm, đối chiếu và ra quyết định

Tăng tính minh bạch thị trường: hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Thay vì chỉ đóng vai trò là điểm bán, showroom trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nội thất – vật liệu.

Mở rộng sang B2C: trải nghiệm mua sắm đa kênh với AI tư vấn

Song song với B2B, Siêu Thị Thế Giới Nội Thất đang mở rộng mô hình sang B2C theo hướng đa kênh (omnichannel), kết hợp giữa showroom vật lý và nền tảng mua sắm trực tuyến.

Điểm khác biệt nằm ở việc ứng dụng AI vào tư vấn bán hàng online. Thay vì chỉ hiển thị sản phẩm, kênh online được xây dựng như một điểm chạm trải nghiệm, nơi khách hàng B2C có thể:

Nhận tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế và ngân sách

Được gợi ý giải pháp nội thất phù hợp với không gian sống

Trải nghiệm sự nhất quán giữa tư vấn online và offline tại showroom

AI đóng vai trò như một trợ lý bán hàng số, hỗ trợ phân tích nhu cầu, hành vi tìm kiếm và bối cảnh sử dụng của khách hàng, từ đó nâng cao mức độ cá nhân hóa trong quá trình mua sắm.

Tăng trải nghiệm mua hàng, giảm độ phức tạp trong quyết định

Đặc thù của ngành nội thất là quyết định mua hàng thường phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố như thẩm mỹ, kỹ thuật, chi phí và độ bền dài hạn. Việc tích hợp AI và nền tảng online giúp:

Giảm rào cản thông tin cho khách hàng B2C

Rút ngắn thời gian ra quyết định

Nâng cao trải nghiệm mua sắm, ngay cả khi khách hàng chưa trực tiếp đến showroom

Dữ liệu từ kênh B2C cũng trở thành nguồn đầu vào quan trọng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ xu hướng tiêu dùng, từ đó tiếp tục tối ưu danh mục sản phẩm và giải pháp cho cả hai thị trường B2B và B2C.

Showroom thế hệ mới – tài sản chiến lược dài hạn

Trong dài hạn, mô hình showroom của Siêu Thị Thế Giới Nội Thất không chỉ là kênh bán hàng, mà được định vị như:

Trung tâm dữ liệu về hành vi và xu hướng thị trường nội thất

Nền tảng thử nghiệm và ra mắt sản phẩm mới cho nhà sản xuất

Hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành nội thất – vật liệu xây dựng

Việc theo đuổi mô hình ONE STOP SOLUTION cho thấy một hướng đi mang tính dài hạn: không chạy theo số lượng điểm bán, mà tập trung xây dựng những showroom đủ lớn, đủ sâu và đủ năng lực để giải quyết bài toán tổng thể cho khách hàng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

Thông tin liên hệ

Siêu Thị Thế Giới Nội Thất

142 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0911 59 1169 – 0252 3939 012

Website: sieuthithegioinoithat.vn