28-01-2026 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

HR Asia Awards 2026 khởi động: Đi tìm nơi làm việc xuất sắc luôn đặt con người làm trọng tâm

Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á – HR Asia chính thức công bố mở đề cử cho giải thưởng HR Asia Awards – Best Companies to Work for in Asia 2026. Giải thưởng năm thứ 13 tại Châu Á sẽ là sân khấu vinh danh Doanh nghiệp đặt con người làm trọng tâm trong bối cảnh AI.

Với chủ đề "People First Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm", HR Asia Awards 2026 khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Trước làn sóng chuyển đổi số và sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ có thể là công cụ, nhưng con người mới là đích đến và là động lực duy nhất cho sự phát triển bền vững.

Ba trụ cột định hình tương lai nhân sự 2026

HR Asia Awards 2026 cụ thể hóa chủ đề năm nay qua ba trụ cột đánh giá, phản ánh chân thực những thách thức mà doanh nghiệp Châu Á đang đối mặt:

1. Every Voice Counts (Mỗi tiếng nói đều có giá trị): Tôn vinh văn hóa lắng nghe – nơi phản hồi của nhân viên trở thành kim chỉ nam cho chiến lược quản trị.

2. The Skills Race (Cuộc đua kỹ năng): Nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tái đào tạo (Reskilling) và nâng cao kỹ năng (Upskilling) để nhân sự không bị bỏ lại phía sau bởi công nghệ.

3. The Resilience Revolution (Cuộc cách mạng về khả năng thích ứng): Đề cao năng lực "kháng ly" và bền bỉ của tổ chức trước những biến động kinh tế khó lường.

Nhìn lại những năm qua, những doanh nghiệp thắng giải như Vietcombank, Coca-Cola Việt Nam, Microsoft Việt Nam hay Intel đã chứng minh rằng sự bền vững không đến từ máy móc, mà đến từ những chính sách chăm sóc và cam kết phát triển con người vượt trội. Năm 2026 sẽ tiếp tục tìm kiếm những "ngọn hải đăng" như vậy.

HR Asia Awards 2026 khởi động: Đi tìm nơi làm việc xuất sắc luôn đặt con người làm trọng tâm - Ảnh 1.

Điểm nhấn mới: Hạng mục "People Transformation Awards"

Bên cạnh hạng mục danh giá nhất "Best Companies to Work for in Asia", năm 2026 đánh dấu sự ra đời của hạng mục hoàn toàn mới: HR Asia – People Transformation Awards.

Đây là giải thưởng dành riêng cho các doanh nghiệp tiên phong trong việc tái thiết kế trải nghiệm nhân viên và chuyển đổi tư duy con người để thích ứng với kỷ nguyên số. Hạng mục này xuất hiện bên cạnh các giải thưởng uy tín đã thành thương hiệu:

HR Asia – Diversity, Equity & Inclusion Awards: Tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập.

HR Asia – Sustainable Workplace Awards: Ghi nhận môi trường làm việc bền vững.

HR Asia – Tech Empowerment Awards: Dành cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để trao quyền cho nhân viên.

HR Asia – Most Caring Awards: Vinh danh doanh nghiệp có chính sách chăm sóc nhân viên xuất sắc nhất.

Quy trình đánh giá năm 2026 tiếp tục áp dụng mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể (T.E.A.M), kết hợp với nghiên cứu độc lập và phỏng vấn trực tiếp giữa Ban lãnh đạo với hội đồng giám khảo quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và uy tín tuyệt đối cho chiếc cúp Harmonia danh giá.

HR Asia Awards 2026 khởi động: Đi tìm nơi làm việc xuất sắc luôn đặt con người làm trọng tâm - Ảnh 2.

Cách thức tham gia đề cử

Cổng đăng ký đề cử cho HR Asia Awards 2026 đã chính thức mở. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tại Việt Nam khẳng định vị thế thương hiệu tuyển dụng trên bản đồ khu vực.

Website đăng ký: https://hr.asia/awards/

Liên hệ hỗ trợ: Ms. Uyên Nguyễn – 094 131 2221

Email: hr.asia.awards@snowball.asia

Về HR Asia Tạp chí HR Asia là ấn phẩm hàng đầu dành cho các chuyên gia nhân sự cấp cao, với số lượng phát hành lớn nhất khu vực (hơn 50.000 bản/số). Giải thưởng HR Asia Awards hiện đã có mặt tại 15 thị trường lớn bao gồm Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), và Việt Nam.

Ánh Dương

