Đại nhạc hội Việt Yên Riverside: Khẳng định vị thế đô thị thương mại giải trí 24/7

Trong hai ngày 24–25/1, Đại nhạc hội Việt Yên Riverside được tổ chức ngay tại khuôn viên dự án, thu hút hơn 4.000 người dân Việt Yên, Bắc Ninh và các khu vực lân cận tham gia. Với quy mô lớn và thời lượng hoạt động kéo dài từ ngày đến đêm, sự kiện đã tạo nên không khí lễ hội sôi động những ngày đầu năm, đồng thời cho thấy khả năng đáp ứng về không gian, hạ tầng và mức độ sẵn sàng vận hành của Việt Yên Riverside trong vai trò một đô thị đang dần hình thành nhịp sống thực tế.

Chuỗi hoạt động bên lề được triển khai xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, nổi bật là không gian phố đi bộ với khu ẩm thực, vui chơi giải trí, khu vui chơi trẻ em, cùng các khu check-in được trang trí bằng đường đèn lồng, hoa đào, hoa mai. Bên cạnh đó, các hoạt động mang đậm không khí đầu năm như xin chữ lộc, nhận lộc xuân và vòng quay may mắn đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo nên một lễ hội mở quy mô với dòng người trải nghiệm liên tục.

Những hoạt động đa dạng này không chỉ mang đến không khí lễ hội trọn vẹn, mà còn khuyến khích người tham gia ở lại lâu hơn, di chuyển giữa các không gian, gia tăng trải nghiệm vui chơi, giải trí và sử dụng dịch vụ – những yếu tố quan trọng để hình thành nhịp sống đô thị sôi động tại Việt Yên Riverside.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là hai đêm nhạc quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Văn Mai Hương, Thành Vá, Hạ Vy, Long Lucca, Thu Phương, Dương Thuận, Haazyy, DJ Jim, MC Hype YoungK… Những màn trình diễn giàu cảm xúc đã trở thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng, góp phần khẳng định Việt Yên Riverside không chỉ là không gian an cư, mà đang từng bước định hình vai trò điểm đến thương mại – giải trí – dịch vụ của khu vực.

Các không gian check-in và trải nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia, ghi lại những khoảnh khắc sôi động trong không khí lễ hội.

Thành công của đại nhạc hội cho thấy Việt Yên Riverside không chỉ phục vụ cư dân nội khu, mà đã mở rộng vai trò thành điểm đến của cộng đồng khu vực, thu hút dòng người ổn định từ các khu dân cư, khu hành chính và khu công nghiệp lân cận. Dòng người hiện hữu này tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành các tuyến phố thương mại sôi động, nơi các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và giải trí có thể diễn ra liên tục từ ngày sang đêm.

Ở góc độ phát triển đô thị, sự kiện không đơn thuần mang tính thời điểm, mà đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình kích hoạt không gian và nhịp sống tại Việt Yên Riverside. Việc tổ chức thành công đại nhạc hội phản ánh mức độ sẵn sàng của hạ tầng và không gian công cộng, cho thấy khu đô thị đã đủ điều kiện đón nhận dòng người trải nghiệm và các hoạt động tiêu dùng thường xuyên.

Đối với các trục thương mại và tuyến phố dịch vụ, đặc biệt là khu Boutique Shophouse, sự kiện đóng vai trò như một phép thử thực tế về khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. Mật độ người tham gia ổn định, thời gian lưu lại dài cùng sự đa dạng trong trải nghiệm đã phác họa rõ tiềm năng hình thành những không gian kinh doanh bền vững, gắn với nhịp sống đô thị đang dần hình thành.

Thành công của đại nhạc hội đã giúp Việt Yên Riverside định hình rõ nét hình ảnh trong tâm trí cộng đồng như một điểm đến thực thụ.

Trong bối cảnh Việt Yên và Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị mạnh mẽ, những khu đô thị có khả năng tự tạo sức hút và nuôi dưỡng dòng chảy cộng đồng sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Đại nhạc hội Việt Yên Riverside đã khép lại thành công, nhưng dư âm của sự kiện tiếp tục lan tỏa như một lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn của dự án: Việt Yên Riverside không chỉ là nơi an cư, mà đang từng bước trở thành điểm đến sôi động, nơi thương mại – giải trí – dịch vụ hòa quyện và vận hành bền bỉ 24/7, góp phần định hình diện mạo đô thị mới cho khu vực trong tương lai.