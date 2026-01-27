Khoảnh khắc thăng hoa tại concert Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Chào mừng thành công của đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, vào ngày 23/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình biểu diễn đặc sắc "Dưới lá cờ của Đảng" đã được tổ chức thật hoành tráng. Chương trình không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ đi trước, và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Với thông điệp "Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới", chương trình đã mang lại những khoảnh khắc thăng hoa đầy xúc động.

Chương trình tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Chương trình được tổ chức bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung và Zeit Media được giao trọng trách thực hiện chương trình. Với vai trò đơn vị tổ chức chương trình, tổng đạo diễn đã cho biết: Với Zeit Media, đó là niềm vinh dự khó có ngôn từ nào đo đếm cho đủ, bởi vinh dự ấy không nằm ở "được làm", mà ở "được tin": tin vào năng lực tổ chức, tin vào kỷ luật vận hành và tin vào bản lĩnh đưa những giá trị lớn lao đi qua ngôn ngữ của ánh sáng, âm thanh, hình ảnh để chạm tới trái tim công chúng, sao cho xứng tầm với thời khắc đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đơn vị thực hiện chương trình đã mang lại kỷ lục chưa có tiền lệ: sân khấu rộng hơn 10.000m2, hệ thống màn hình LED lên đến 3.190m2 - một kỷ lục về diện tích hiển thị, gần 6TB khối lượng Visual Led trong đó cá biệt có những trường đoạn visual thuần 3D nặng gần 2TB, hơn 3000 thiết bị âm thanh, ánh sáng, công nghệ mapping sử dụng hệ thống 26 máy chiếu laser Christie Griffyn 4K50 độ sáng 50.000 lumens hiện đại nhất hiện nay. Hơn 1.000 nhân sự vận hành, cùng 7.000 diễn viên, tổ chức đội hình ra vào theo 12 lối in-out với mức độ phức tạp kỷ lục, đồng thời quản trị hơn 30.000 trang phục, đạo cụ trình diễn. Sân khấu mapping 3D được triển khai như một phương thức kiến tạo không gian kể chuyện: bề mặt sân khấu không còn là phông nền tĩnh, mà trở thành một trường thị giác có thể biến đổi, chuyển hóa, tái lập bối cảnh theo logic của ký ức và biểu tượng. Sự phối hợp nhịp nhàng các yếu tố kỹ thuật, dàn dựng, khả năng sáng tạo, tư duy tổ chức sự kiện tầm vóc cùng với năng lực tổ chức của tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung đã tạo nên thành công của chương trình.

Tổng đạo diễn cho biết thêm: Điều làm nên tầm vóc của chương trình không chỉ nằm ở kích thước hữu hình. Đó là năng lực tổ chức một hệ thống biểu đạt đa lớp, nơi công nghệ không phải để phô diễn, mà để đảm bảo cho tư tưởng được truyền tải đúng nhịp, đúng nghĩa, đúng cảm xúc.

Chương trình tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc

Phần nghệ thuật của chương trình được dàn dựng công phu, hùng tráng và hiện đại, đưa khán giả qua 3 chương:

Chương 1 "Tráng ca dưới cờ Đảng": mang thông điệp tầm nhìn về con đường giải phóng đất nước và kỳ tích độc lập – thống nhất. Được xây dựng với hình thức sử thi nghệ thuật, chương trình như một hành trình lịch sử – tư tưởng – cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập – Tự do – Hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương 2 "Với Đảng, trọn niềm tin yêu": với thông điệp tầm nhìn đổi mới và kỳ tích phát triển, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Chương 3 "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng": với thông điệp tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV, mang tới các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới đại hội Đảng

Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" là lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới thành công của Đại hội Đảng, đồng thời là thông điệp nhắc nhở mỗi chúng ta: Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng chúng ta có một điểm tựa vững chắc, đó là sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân, truyền thống ngàn đời của dân tộc và khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam hùng cường.