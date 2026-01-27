Thủ tướng Vanuatu tham quan "trụ cột" ngành nhôm Việt

Đây không chỉ là một hoạt động đối ngoại mang tính nghi thức, chuyến thăm cho thấy cách tiếp cận ngày càng thực chất của ngoại giao kinh tế, khi các nhà lãnh đạo quốc tế trực tiếp tìm hiểu năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và chất lượng công nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Khi ngoại giao kinh tế đi thẳng vào nhà máy

Theo chương trình làm việc, Thủ tướng Vanuatu và Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan toàn bộ khu vực sản xuất của nhà máy nhôm Grando, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, đùn ép nhôm, xử lý bề mặt cho tới kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi xuất xưởng.

Thay vì các hoạt động trao đổi mang tính hình thức, chuyến thăm tập trung vào năng lực sản xuất thực tế, khả năng vận hành dây chuyền, mức độ tự động hóa và khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn với yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Đây được xem là điểm nhấn đáng chú ý, phản ánh xu hướng ngoại giao kinh tế gắn trực tiếp với sản xuất – công nghiệp – chuỗi cung ứng.

Tại buổi làm việc, ông Dương Viết Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là các dự án sản xuất có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

"Chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu là cơ hội quan trọng để địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế và ngoại giao nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Vanuatu trong thời gian tới," ông Dương Viết Cường chia sẻ.

Đồng chí Dương Viết Cường - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi làm việc

Việc lựa chọn Grando làm điểm đến tham quan cho thấy sự quan tâm của Cộng hòa Vanuatu đối với các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đã đạt đến trình độ có thể đóng vai trò đối tác sản xuất dài hạn, không chỉ cho thị trường nội địa mà còn trong các dự án hạ tầng và phát triển công nghiệp tại khu vực châu Đại Dương.

Khi dây chuyền lên tiếng: năng lực của "trụ cột" ngành nhôm

Nhà máy nhôm Grando hiện vận hành hệ thống sản xuất quy mô lớn với 15 dây chuyền đùn ép nhôm, 3 dây chuyền sơn tĩnh điện, 2 dây chuyền mạ anode, cùng các dây chuyền phun cát và gia công tự động. Tổng công suất đạt khoảng 60.000 tấn nhôm thành phẩm mỗi năm, cùng 72.000 tấn billet nhôm, phục vụ đồng thời thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mức độ tự động hóa cao, quy trình sản xuất khép kín và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp Grando duy trì sự ổn định về thông số kỹ thuật, độ bền và tính đồng nhất của sản phẩm – những yếu tố then chốt để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Đối với Grando, chuyến thăm của Thủ tướng Vanuatu được xem là sự ghi nhận cho chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, con người và quản trị sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Sơn – Tổng Giám đốc Nhà máy nhôm Grando cho biết:

"Việc lãnh đạo cấp cao của Vanuatu trực tiếp đến tham quan và đánh giá năng lực sản xuất là sự khích lệ lớn đối với đội ngũ kỹ sư và người lao động của chúng tôi. Đây cũng là dịp để Grando thể hiện định hướng phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế và năng lực cung ứng ổn định."

Ông Nguyễn Thái Sơn - Tổng giám đốc nhà máy nhôm Grando phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Sơn, trong chiến lược phát triển dài hạn, Grando xác định xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế là hướng đi trọng tâm. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền, hoàn thiện hệ thống quản trị và chủ động tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế để kết nối với các đối tác tiềm năng.

Từ nhà máy đến thị trường quốc tế

Bên lề chuyến tham quan, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat bày tỏ ấn tượng trước quy mô và mức độ đầu tư của nhà máy: "Qua trực tiếp tham quan, tôi đánh giá cao sự đồng bộ trong dây chuyền sản xuất và trình độ kỹ thuật của nhà máy. Điều này cho thấy Việt Nam đang sở hữu những cơ sở sản xuất công nghiệp có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế."

Ngài Jotham Napat – Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu phát biểu tại buổi làm việc

Theo Thủ tướng Vanuatu, những doanh nghiệp như Grando không chỉ phản ánh năng lực sản xuất của một doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn cho thấy nền tảng công nghiệp đang ngày càng vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

Ngài Jotham Napat – Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu tìm hiểu sản phẩm nhôm Grando solar

Các chuyên gia nhận định rằng, những chuyến thăm cấp cao gắn với tham quan doanh nghiệp như tại Grando không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế thực chất. Việc một nhà máy nhôm Việt Nam được lựa chọn làm điểm đến cho các đoàn lãnh đạo quốc tế cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong ngoại giao kinh tế, đồng thời khẳng định vị thế của công nghiệp Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu.