Thabico Group mang giải pháp chế biến sâu đến Gulfood Dubai 2026

Sự kiện Gulfood Dubai 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa nông sản chế biến sâu của Việt Nam chinh phục thị trường Trung Đông và toàn cầu.

Từ "bán thô" đến chiến lược "chế biến sâu"

Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam liên tục lập kỷ lục, tuy nhiên, bài toán về bảo quản và nâng cao giá trị sản phẩm vẫn là thách thức lớn. Thấu hiểu điều này, Thabico Group đã tiên phong đầu tư vào công nghệ chế biến sâu hiện đại, coi đây là chìa khóa để nông sản Việt thoát khỏi điệp khúc "được mùa mất giá" và thâm nhập vào các chuỗi cung ứng cao cấp.

Tại Gulfood Dubai năm nay, Thabico Group không chỉ mang đến các sản phẩm nông sản, mà giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm trái cây chế biến công nghệ cao bao gồm: các dòng sản phẩm chế biến từ Dừa, Trái cây nghiền (Puree/NFC), nước cô đặc (Concentrate), trái cây cấp đông nhanh (IQF) và các dòng sản phẩm sấy thăng hoa (Freeze Dried). Các sản phẩm chủ lực như dừa, chanh dây, xoài, dứa, thanh long... đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như BRC và đặc biệt là chứng nhận Halal - "giấy thông hành" quan trọng để vào thị trường Hồi giáo.

Cơ hội vàng tại "Cửa ngõ Trung Đông" và cam kết phát triển bền vững

Gulfood Dubai được xem là "thế vận hội" của ngành F&B toàn cầu, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp từ hơn 190 quốc gia. Sự hiện diện của Thabico Group tại sự kiện này khẳng định năng lực sản xuất và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Hồ Trúc Lam – Phó Tổng Giám đốc Thabico Group chia sẻ: "Việc tham gia Gulfood Dubai không chỉ là cơ hội để Thabico tìm kiếm đối tác thương mại, mà còn là lời khẳng định về chất lượng nông sản Việt Nam. Chúng tôi muốn thế giới thấy rằng, Việt Nam không chỉ có trái cây tươi ngon, mà còn sở hữu công nghệ chế biến hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của các thị trường khó tính như Châu Âu hay Trung Đông. Chế biến sâu chính là con đường bền vững để nâng tầm thương hiệu quốc gia".

Bên cạnh yếu tố công nghệ, gian hàng của Thabico Group tại Gulfood Dubai cũng sẽ truyền tải thông điệp về phát triển bền vững. Thông qua việc liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu, hỗ trợ nông dân canh tác theo chuẩn quốc tế và quy trình sản xuất xanh, Thabico Group cam kết mang lại giá trị không chỉ cho khách hàng mà còn cho cộng đồng người nông dân Việt Nam.

Khách tham quan và đối tác có thể ghé thăm gian hàng của Thabico Group tại Khu vực Đồ uống Za'abeel - Sảnh 4 (Za'abeel Hall 4) | Gian hàng số: Z4 – 59, tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai trong suốt thời gian diễn ra triển lãm từ 26-30/01/2026.

Về Thabico Group:

Bắt đầu với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch Vụ Thanh Bình (Thabico) được thành lập năm 2000. Hiện, Thabico Group có 6 nhà máy trải dài tại Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh và các văn phòng đại diện tại Malaysia, Myanmar và Canada.

Thabico Group sở hữu hệ sinh thái sản phẩm chế biến sâu toàn diện, đa dạng từ các dòng nguyên liệu trái cây, rau củ (Puree, NFC, IQF, sấy thăng hoa), nhiều dòng sản phẩm chế biến từ dừa, đến các sản phẩm giá trị gia tăng như đồ uống dinh dưỡng, ngũ cốc và thực phẩm gốc thực vật.

Tất cả các nhà máy đều được trang bị công nghệ Châu Âu tiên tiến, cho phép chuyển đổi nguồn nguyên liệu tự nhiên thành các thành phẩm chất lượng cao.