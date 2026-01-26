NOXH thuộc khu Thiết chế Công đoàn KCN Bá Thiện mang tên Flora Cera Garden

Flora Cera Garden – Bản giao hưởng giữa "Hoa" và "Gốm"

Tên gọi Flora Cera Garden được khơi nguồn từ tinh hoa di sản Gốm Hương Canh - Vĩnh Phúc

Tên thương mại Flora Cera Garden khẳng định mong muốn của IEC Vĩnh Phúc: không chỉ xây dựng những căn hộ chất lượng mà còn kiến tạo những dự án Nhà ở xã hội có thiết kế nghệ thuật, kết tinh vẻ đẹp giản dị mà tinh túy của gốm Hương Canh. Dự án hứa hẹn là điểm nhấn kiến trúc bền bỉ, nơi an cư hiện đại song hành cùng việc gìn giữ và tiếp nối dòng chảy văn hóa địa phương

Điểm nhấn kiến trúc: Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên xanh, nghệ thuật và di sản dân tộc

Flora Cera Garden có tổng diện tích 27.840m2, dự án bao gồm 4 tòa nhà chung cư với 1337 căn hộ nhà ở xã hội và 52 căn nhà phố liền kề. Diện tích các căn giao động từ 46,5 đến ~70m2/căn đảm bảo đáp ứng nhu cầu ở đa dạng của các hộ gia đình.

Toàn cảnh dự án với quy mô 27.840m2

Khác biệt hoàn toàn với khái niệm nhà ở xã hội thông thường, Flora Cera Garden mang đến một diện mạo kiến trúc khác biệt. Dự án là sự kết hợp khéo léo giữa:

Không gian xanh và nhịp sống hiện đại: Mật độ cây xanh lớn cùng hệ cảnh quan được thiết kế dựa trên đặc điểm tự nhiên của vùng đất Bá Thiện, tạo nên bầu không khí trong lành, tách biệt khỏi khói bụi công nghiệp. Các chi tiết kiến trúc, trang trí nội khu được lấy cảm hứng từ gốm tạo nên một thiết kế vừa gần gũi, vừa sang trọng đồng thời thổi hồn văn hóa cho cả không gian sống.

Tiện nghi nội khu vượt trội: Quy hoạch của Flora Cera Garden đồng bộ với đầy đủ các tiện ích, thậm chí đặc biệt nổi trội với những nội khu đặc thù: từ khu vui chơi, khu vực vườn cảnh quan theo chủ đề, khu vườn dành riêng cho thú cưng đến khu vực thể dục thể thao chuyên biệt… các không gian sinh hoạt cộng đồng đều đạt chuẩn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - giải trí.

Tiện ích nội khu đầy đủ tiện nghi từ quảng trường nhạc nước, sân chơi, vườn cây theo chủ đề

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2030, Phú Thọ sẽ hoàn thành 64.400 căn nhà ở xã hội. Để đạt được mục tiêu này, trong năm qua, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sự góp mặt của Công ty cổ phần IEC Vĩnh Phúc nói riêng và Flora Cera Garden được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho thị trường nhà ở dành cho người thu nhập thấp, người lao động ở khu vực.

Flora Cera Garden tọa lạc tại vị trí chiến lược, không chỉ phục vụ nhu cầu an cư của hàng nghìn lao động tại KCN Bá Thiện I & II, KCN Bình Xuyên I & II, KCN Thăng Long III và các vùng lân cận. Hơn thế nữa dự án cũng rất gần với khu vực trường học công lập như: cách THPT Nguyễn Duy Thì, trường liên cấp Tiểu học và THCS Bá Hiền trong bán kính chưa đến 2km. Mạch giao thông cũng là một điểm vượt trội của dự án - chỉ cách Cao tốc Nội Bài - Lào Cai 5km.

Dự án nằm tại giao điểm kết nội tâm vùng hạ tầng phát triển.

Dự án Flora Cera Garden khẳng định uy tín của IEC Vĩnh Phúc nói riêng và IEC nói chung qua chuỗi dự án thành công tại Hà Nội và Quy Nhơn. Với định hướng hiện đại và bền vững, dự án hứa hẹn mang đến không gian sống tiện nghi, hài hòa thiên nhiên, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực Bình Xuyên và tỉnh Phú Thọ.