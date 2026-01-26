Alpha Seven (DL1) - Bước tiến lớn với quyền sản xuất Tivi LG 2026-2028

Là một trong những nhà cung cấp Tivi lớn nhất thế giới, Tập đoàn LG (Hàn Quốc) luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác sản xuất chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc LG chính thức ủy quyền cho nhà máy Ansen Electronics Việt Nam sản xuất đa dạng mẫu mã Tivi trong giai đoạn 2026–2028 được xem là bước đi mang tính bứt phá, đồng thời phản ánh rõ nét năng lực triển khai chiến lược của Alpha Seven (DL1) trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.

Trên nền tảng này, nhà máy Ansen Electronics Việt Nam – đơn vị sản xuất chủ lực trong hệ sinh thái Alpha Seven sẽ tập trung triển khai các đơn hàng Tivi LG với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu về mẫu mã, cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiều thị trường.

Xa hơn, Ansen Electronics Việt Nam xác định sản xuất Tivi LG là trụ cột chiến lược, đóng vai trò bàn đạp để từng bước mở rộng sang các nhóm sản phẩm điện tử khác của LG, phù hợp với định hướng đa dạng hóa sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn này.

Từ góc nhìn chiến lược, việc một thương hiệu Tivi Top toàn cầu như LG trao quyền sản xuất trong giai đoạn 2026–2028 không chỉ là một hợp đồng sản xuất, mà là sự ghi nhận chính thức đối với năng lực quản trị, khả năng mở rộng và mức độ tin cậy của hệ thống sản xuất thuộc Tập đoàn Alpha Seven (DL1). Đây cũng là bước đi cụ thể hóa trụ cột Điện tử – một trong ba trụ cột chiến lược của Alpha Seven giai đoạn 2026–2030, bên cạnh Cơ sở hạ tầng và Năng lượng tái tạo.

Ở bình diện rộng hơn, dấu ấn hợp tác với LG tiếp tục nối dài chuỗi thành công về thương hiệu và chiến lược của Alpha Seven, sau thương vụ M&A Công ty BOT Đắk Nông – dự án hạ tầng tiêu biểu, thể hiện năng lực đầu tư, quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp của Tập đoàn. Việc song song ghi dấu ấn trong lĩnh vực hạ tầng và sản xuất điện tử công nghệ cao cho thấy Alpha Seven đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh đa trụ cột, cân bằng và bền vững.

Sự kiện LG ủy quyền sản xuất Tivi tại nhà máy Ansen Electronics Việt Nam, tiếp nối thành công M&A BOT Đắk Nông, không chỉ là những cột mốc riêng lẻ, mà là minh chứng cho năng lực thực thi chiến lược và giá trị thương hiệu ngày càng được khẳng định của Alpha Seven (DL1) trong giai đoạn tăng trưởng mới.