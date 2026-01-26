Du lịch Net Zero: Hướng đi tiên phong

Du khách đến đây không chỉ để check-in, mà để tham gia vào quá trình "chữa lành" cho Trái Đất. Hãy tưởng tượng về một tour du lịch nơi mỗi vé tham quan đóng góp trực tiếp vào quỹ bảo tồn bể chứa carbon, hoặc du khách được trải nghiệm trồng tràm để "trả nợ" lượng khí thải từ chuyến đi của mình. Đây là xu hướng du lịch cao cấp mà khách quốc tế và giới trẻ hiện đại đang cực kỳ quan tâm, đồng thời cũng là định hướng bảo tồn mũi nhọn của UNESCO.

Đánh thức "Kho báu xanh" Trà Sư: Tiềm năng tỷ đô từ thị trường tín chỉ carbon

Trong khi cả thế giới đang chạy đua với mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050, những cánh rừng giờ đây không còn đơn thuần là cảnh quan du lịch. Tại An Giang, Rừng tràm Trà Sư với diện tích 845ha đang nắm giữ một "tấm vé thông hành" bước vào thị trường tài chính khí hậu toàn cầu: tín chỉ carbon.

Vẻ đẹp "NET ZERO"

Theo các nghiên cứu khoa học mới nhất về lâm nghiệp và biến đổi khí hậu (2024-2025), rừng tràm trên đất ngập nước sở hữu khả năng lưu trữ carbon ấn tượng hơn nhiều so với rừng trên cạn thông thường. Những dạng rừng ngập nước này có thể lưu trữ tới 30% lượng carbon trên thế giới dù chỉ chiếm 3% diện tích đất liền. Có được một nơi như vậy quả thật không dễ, Trà Sư còn nằm trong hệ thống Thất Sơn trứ danh vốn là cái nôi sinh học của Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ chế đặc biệt của khu rừng nằm ở lớp thực vật và đất than bùn dưới mặt nước. Trong môi trường ngập nước yếm khí, quá trình phân hủy hữu cơ diễn ra chậm, giúp carbon được giữ lại trong đất hàng nghìn năm thay vì giải phóng vào khí quyển. Các báo cáo khoa học gọi đây là "bể chứa carbon" (carbon sink). Với mật độ cây tràm dày đặc và lớp thảm thực vật thủy sinh (bèo) phủ kín, Trà Sư đang âm thầm thực hiện "sứ mệnh" làm sạch bầu khí quyển với hiệu suất cao gấp nhiều lần so với những gì chúng ta có thể nghĩ.

Trà Sư và cơ hội từ thị trường tín chỉ carbon Quốc gia

Hiện tại, Việt Nam đang trong giai đoạn thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon (dự kiến vận hành chính thức năm 2028 theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP). Trong bối cảnh này, việc bảo tồn và phát triển Rừng tràm Trà Sư không chỉ mang ý nghĩa sinh thái mà còn mang lại giá trị kinh tế trực tiếp. Bằng chứng là việc nước ta nhận về 51,5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho hơn 10 triệu tấn carbon được giảm phát thải tại Bắc Trung Bộ năm 2024.

Một mảnh ký ức, sẽ không chia làm hai phần

Mỗi tấn CO2 được rừng tràm hấp thụ có thể được quy đổi thành 1 tín chỉ carbon để giao dịch thương mại. Với 845ha rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, Trà Sư có tiềm năng tạo ra nguồn thu bền vững từ việc bán tín chỉ này cho các doanh nghiệp cần bù đắp phát thải. Đây là mô hình "Lấy rừng nuôi rừng" tiên tiến nhất hiện nay, giúp giảm áp lực kinh tế lên hoạt động du lịch đơn thuần.

Hơn cả một danh thắng

Rừng tràm Trà Sư, với vẻ đẹp kiêu hãnh của mùa nước nổi, giờ đây mang trên mình thêm một trọng trách quốc gia theo một cách rất khác. Đó là biểu tượng cho sự chuyển mình xanh của An Giang nói riêng và miền Tây nói chung.

Gìn giữ Trà Sư hôm nay không chỉ là giữ lại vẻ đẹp hoang sơ cho mảnh đất trù phú Bảy Núi, mà là giữ gìn một "ngân hàng xanh" vô giá, nơi thiên nhiên và kinh tế cùng bắt tay để kiến tạo một tương lai vững bền.

Len lỏi trên những cung đường xanh kỳ lạ ở Trà Sư

Điểm đến hiếm hoi tại miền Tây được khách quốc tế yêu thích

