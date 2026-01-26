Tiệm trang sức Đồng Tháp nổi tiếng với hoạt động cộng đồng

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang tìm cách kết nối với cộng đồng, Vân Khánh Silver Gems đã chọn con đường đóng góp bằng những hành động cụ thể, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Thương hiệu Vân Khánh Silver Gems do chị Lâm Nguyễn Minh Thư sinh năm 2002, cùng chồng là anh Đặng Hoàn Hảo sáng lập, kế thừa từ truyền thống với hơn hai thập kỷ gắn bó với người dân Đồng Tháp. Từ nền tảng uy tín trong kinh doanh trang sức, chị Thư đã mở rộng tầm nhìn, biến thương hiệu thành cầu nối giữa giá trị kinh tế và giá trị nhân văn.

Những đóng góp của Vân Khánh Silver Gems cho cộng đồng không mang tính chất phô trương hay chiêu thị. Thay vào đó, thương hiệu tập trung vào các hoạt động thiết thực, giải quyết những khó khăn cụ thể của người dân địa phương. Từ việc trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, đến việc hỗ trợ những người dân trong các dịp khó khăn bất ngờ, Vân Khánh Silver Gems đã góp phần mang lại niềm tin và hy vọng cho cộng đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết giữa doanh nghiệp với người dân nơi đây.

Chị Lâm Nguyễn Minh Thư chia sẻ rằng, việc đóng góp cho xã hội xuất phát từ niềm tin cá nhân về trách nhiệm của một doanh nhân với quê hương.

Lớn lên tại Đồng Tháp, chị chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn ngay xung quanh mình, và điều đó đã thôi thúc chị hành động theo cách riêng. "Kinh doanh không chỉ là tạo ra giá trị kinh tế, mà còn là cơ hội để chúng tôi góp phần làm cho cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt những người được giúp đỡ, tôi càng thấy rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm", chị Thư bộc bạch trong một lần trò chuyện.

Sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã tạo nên một hình ảnh đặc biệt cho Vân Khánh Silver Gems trong mắt cộng đồng. Khách hàng không chỉ đến với thương hiệu vì chất lượng sản phẩm, được kiểm định nghiêm ngặt bằng công nghệ quang phổ, mà còn vì sự tin tưởng vào tâm huyết và giá trị nhân văn mà thương hiệu hướng đến. Nhiều khách hàng cho biết, họ cảm thấy an tâm khi lựa chọn Vân Khánh Silver Gems bởi biết rằng, mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị cá nhân mà còn góp phần vào các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Tại cửa hàng ở 21-23 Nguyễn Trãi, Hồng Ngự, không khí luôn tràn đầy sự gần gũi và chân thành. Chị Thư và đội ngũ nhân viên không chỉ tư vấn về sản phẩm mà còn lắng nghe câu chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc của khách hàng. Từ chiếc nhẫn đánh dấu lời hứa, đến chiếc vòng tay đồng hành cùng những chặng đường quan trọng, mỗi món trang sức tại đây đều mang theo một ý nghĩa riêng. Và cũng từ những kết nối này, Vân Khánh Silver Gems hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của cộng đồng, từ đó định hướng các hoạt động xã hội sao cho phú hợp và thiết thực nhất.

Những đóng góp của Vân Khánh Silver Gems không chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện trực tiếp. Thương hiệu còn tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế cộng đồng. Các nghệ nhân chế tác trang sức tại đây được đào tạo bài bản, kế thừa nghề truyền thống đồng thời tiếp cận với kỹ thuật hiện đại, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa và xu hướng đương đại. Qua đó, Vân Khánh Silver Gems không chỉ bảo tồn nghề thủ công mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người lao động.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua việc lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng trong những dịp đặc biệt. Nhiều khách hàng thân thiết chia sẻ rằng, Vân Khánh Silver Gems không chỉ là nơi họ tìm đến khi cần trang sức, mà còn là không gian họ cảm thấy được trân trọng và thấu hiểu. Sự quan tâm chân thành này đã tạo nên một cộng đồng khách hàng gắn bó lâu dài, nơi mọi người không chỉ kết nối với thương hiệu mà còn kết nối với nhau qua những câu chuyện và giá trị chung.

Với tầm nhìn xa hơn, chị Lâm Nguyễn Minh Thư mong muốn Vân Khánh Silver Gems không chỉ là một thương hiệu kinh doanh mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, trách nhiệm và sẻ chia. Tìm hiểu thông tin về Vân Khánh Silver Gems qua:

Địa chỉ: Số 21-23, đường Nguyễn Trãi, Phường Hồng Ngự, Đồng Tháp

SĐT 0846 970 666

Mail: haodh@vankhanhjewelry.com

Website: vankhanhjewelry.com.vn

Facebook: www.facebook.com/tiemvangvankhanh1