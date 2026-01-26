Bosch Việt Nam: Nâng tầm thương hiệu qua giải thưởng nhân sự danh giá

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực công nghệ ngày càng gay gắt, chiến lược lấy con người làm trọng tâm được xem là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững. Tại Bosch Việt Nam, cách tiếp cận này không chỉ dừng lại ở định hướng chiến lược, mà còn được phản ánh qua các đánh giá độc lập về trải nghiệm nhân sự.

Ba giải thưởng uy tín - thước đo chất lượng môi trường làm việc

Mới đây, Bosch Việt Nam và Bosch Global Software Technologies Vietnam (BGSV) được vinh danh tại nhiều bảng xếp hạng nhân sự uy tín trong khu vực và trong nước. Các danh hiệu bao gồm: Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia (Tạm dịch: Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á), Chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" (Great Place to Work®) năm thứ 3 liên tiếp, và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Vietnam 100 Best Place To Work) năm thứ 11 liên tiếp, và Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam trong năm 2025. Những ghi nhận này cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc và cơ hội phát triển tại doanh nghiệp.

Trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia, Bosch được ghi nhận dựa thông qua kết quả tổng hợp từ khảo sát trải nghiệm của hơn 1,3 triệu nhân viên trong khu vực. Bảng xếp hạng này dựa trên mô hình Chỉ số Niềm tin (Trust Index™) độc quyền của Great Place To Work, đối chiếu các phản hồi ẩn danh của người lao động với dữ liệu nhân sự thực tế, nhằm đánh giá mức độ hài lòng và tin cậy trong môi trường làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau. Việc được vinh danh phản ánh kết quả khảo sát tích cực và nhất quán của Bosch trên toàn tổ chức, bất kể vị trí hay phòng ban.

Hệ sinh thái công nghệ gắn với chiến lược phát triển con người

Hiện Bosch Việt Nam có khoảng 6.000 nhân sự, làm việc tại các trung tâm và nhà máy công nghệ cao trên cả nước. Doanh nghiệp đang vận hành nhà máy sản xuất dây đai truyền động lớn nhất thế giới tại Đồng Nai, đồng thời phát triển Bosch Global Software Technologies Vietnam (BGSV) – trung tâm phần mềm toàn cầu lớn thứ hai của Tập đoàn, chỉ sau Ấn Độ. Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ô tô tại TP.HCM cũng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động công nghệ liên quan đến lĩnh vực di chuyển.

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để duy trì năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao. Doanh nghiệp đầu tư khoảng 10.000 giờ đào tạo mỗi năm cho nhân viên, tập trung vào kỹ năng chuyên môn, công nghệ mới và năng lực quản lý, với lộ trình phát triển được cá nhân hóa theo từng giai đoạn nghề nghiệp. Thông qua hệ sinh thái học tập này, nhân sự có thể tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình bồi dưỡng dài hạn và các hình thức hỗ trợ học tập sau đại học, qua đó phục vụ trực tiếp cho hoạt động R&D tại TP.HCM, Hà Nội và sản xuất công nghệ cao tại Đồng Nai.

Song song với đào tạo, Bosch Việt Nam xây dựng môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy và linh hoạt, trong đó hiệu quả được đánh giá thông qua kết quả và đóng góp thực tế thay vì thời gian hiện diện. Doanh nghiệp cũng thúc đẩy văn hóa đa dạng và hòa nhập thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển nhân sự nữ, đào tạo về bình đẳng và mở rộng cơ hội tham gia các vị trí chuyên môn, quản lý - những yếu tố được xem là nền tảng giúp tổ chức duy trì sự gắn kết và khả năng thích ứng dài hạn.

Bosch Việt Nam chú trọng phát triển con người song hành cùng công nghệ.

Mở rộng triết lý "lấy con người làm trọng tâm" ra cộng đồng

Triết lý phát triển con người tại Bosch Việt Nam không chỉ giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp, mà còn được mở rộng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội gắn với cam kết "Sáng tạo vì cuộc sống". Theo đó, Bosch tham gia nhiều chương trình bảo vệ môi trường, giáo dục và phát triển cộng đồng, từ các hoạt động cải thiện không gian công cộng đến hỗ trợ các dự án giáo dục dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động cộng đồng gắn với triết lý phát triển con người tại Bosch Việt Nam.

Gần đây, Bosch Việt Nam và Bosch Global Software Technologies Vietnam (BGSV) đã đóng góp 600 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung. Các hoạt động này cho thấy doanh nghiệp tiếp cận phát triển bền vững không chỉ từ góc độ kinh doanh, mà còn thông qua những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, cho biết việc đặt con người ở vị trí trung tâm còn là nền tảng cho đổi mới và tăng trưởng dài hạn. "Ba giải thưởng danh giá vừa qua là minh chứng cho sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhân sự, những người đã đưa Bosch Việt Nam đạt được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật ngày hôm nay", ông nói.