Victoria School nhận “cú đúp” giải thưởng Đội ngũ giáo dục xuất sắc châu Á

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực Châu Á, sự kiện này đánh dấu cột mốc tự hào, khẳng định tầm vóc đội ngũ giáo viên, nhân viên và năng lực quản trị vượt trội của giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại kỳ giải năm nay, Victoria School đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo để mang về hai giải thưởng quan trọng:

Vietnam Team of the Year - Education (Đội ngũ Giáo dục xuất sắc của năm tại Việt Nam).

Vietnam Executive of the Year - Education (Lãnh đạo Giáo dục xuất sắc của năm tại Việt Nam) dành cho Nhà hoạt động Giáo dục Lê Nguyễn Trung Nguyên (Jessica) – Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School.

Bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quản trị Châu Á

Asian Management Excellence Awards là giải thưởng uy tín châu lục nhằm tôn vinh những bước tiến đột phá trong quản trị và đổi mới sáng tạo. Việc Victoria School được vinh danh tại Bangkok không chỉ là thành tựu riêng của hệ thống mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của mô hình giáo dục hiện đại tại Việt Nam.

Hội đồng giám khảo đặc biệt ấn tượng với mô hình quản trị phẳng và triển khai công việc bằng dự án của Victoria School. Đây là chiến lược cốt lõi giúp hệ thống tối ưu hóa nguồn lực, xóa bỏ các rào cản hành chính và thúc đẩy sự hợp tác linh hoạt giữa các cơ sở, tạo nên một bộ máy vận hành trơn tru và đầy cảm hứng.

Victoria School System giành hai giải thưởng tại Asian Management Excellence Awards 2026

Người dẫn dắt đội ngũ với triết lý "Lãnh đạo bằng trái tim"

Giải thưởng Lãnh đạo Giáo dục xuất sắc của năm dành cho Nhà hoạt động giáo dục Lê Nguyễn Trung Nguyên (Jessica) là sự ghi nhận cho tư duy quản trị nhân văn và tầm nhìn phụng sự cộng đồng bằng con đường giáo dục. Thay vì tập trung vào những quy trình cứng nhắc, bà đặt niềm tin vào sức mạnh của từng cá nhân trong tổ chức, thấu cảm với thử thách của từng vị trí công việc và trách nhiệm sẻ chia làm nền tảng cho mọi quyết định điều hành.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Victoria School đã mở rộng quy mô mạnh mẽ từ 4 lên 19 cơ sở trường học trong năm 2025 mà vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi của hệ thống. Bà tập trung triển khai mô hình "Trường học Hạnh phúc" của UNESCO lồng ghép trong tinh thần giảng dạy và văn hóa học đường, tạo nên một hệ sinh thái nơi học sinh được phát triển trong sự tôn trọng và hạnh phúc.

Sức mạnh của sự gắn kết và tinh thần đổi mới

Danh hiệu Đội ngũ Giáo dục xuất sắc của năm là lời tri ân gửi đến tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Victoria School. Là trường học thông minh ứng dụng Google Education Plus+, hệ thống đã ứng dụng triệt để công nghệ AI và các nền tảng số hóa để tinh gọn quy trình làm việc. Điều này giúp gia tăng tính minh bạch, sự gắn kết và giảm áp lực thủ tục hành chính để dành trọn tâm huyết cho việc giảng dạy và kết nối với học sinh.

Ghi nhận về thành tựu này, ông Christopher Bradley – Tổng Hiệu trưởng của hệ thống, chia sẻ: "Việc duy trì được sự ổn định và chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống trong suốt quá trình phát triển nhanh chóng là nhờ vào văn hóa trao quyền và tinh thần đổi mới không ngừng của tập thể. Giải thưởng tại quy mô khu vực lần này là sự ghi nhận khách quan cho nội lực vững vàng của Hệ thống Giáo dục Victoria School. Đây chính là minh chứng cho một tổ chức luôn sẵn sàng cải tiến để thích ứng và dẫn dắt các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế."

Thạc sĩ Christopher Bradley - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School chia sẻ tại buổi lễ

Cam kết vì một tương lai bền vững cho thế hệ trẻ

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, Nhà Hoạt động Giáo dục Lê Nguyễn Trung Nguyên (Jessica) bày tỏ: "Sự công nhận tại Asian Management Excellence Awards 2026 là thành quả của niềm tin vào những giá trị cao đẹp mà giáo dục mang lại cho học trò thân yêu và sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ mỗi thầy cô giáo và đội ngũ phục vụ giáo dục trong gia đình Victoria School. Chúng tôi không xem đây là đích đến, mà là động lực để tiếp tục quan tâm con người, hoàn thiện mô hình quản trị nhân văn và hơn hết là giữ trọn lời hứa đặt học sinh làm trọng tâm trong mọi hoạt động."

Tiếp tục hành trình giáo dục của mình, Victoria School sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng UNESCO, UNICEF, Đại học Cambridge, Đại học Harvard và các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới để tiên phong trong việc kiến tạo một tương lai giáo dục bền vững, nơi mỗi trẻ em đều được yêu thương và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Victoria School phát triển mô hình trường học liên cấp trong không gian kiến trúc xanh, hướng đến giáo dục bền vững và toàn diện.

Trước đó, vào ngày 17/01/2026, trong khuôn khổ Hội nghị Giáo dục Việt Nam (VCEP) – Vietnam Eduvision Awards, Hệ thống Giáo dục Victoria School cũng đã vinh dự nhận hai giải thưởng: "Trường Liên cấp – Song ngữ Xuất sắc Việt Nam" và "Hợp tác Quốc tế & Hội nhập Học thuật". Việc liên tiếp nhận các danh hiệu giáo dục trong nước và khu vực Châu Á trong thời gian đón chào Tết nguyên đán Bính Ngọ là minh chứng cho sự phát triển bền vững của hệ thống Victoria School trên hành trình chinh phục giáo dục hoàn mỹ.

