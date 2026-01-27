CEO Hoacom Media Bella Trần – Làm nghề bằng thực chiến, giữ nghề bằng cái tâm

15 năm thực chiến: Hiểu nghề, hiểu thị trường

Ngày 25/1 tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ công bố Thương hiệu mạnh Quốc gia, bà Bella Trần - CEO Hoacom Media đã được vinh danh với Giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi. Cùng thời điểm, Hoacom Media cũng được vinh danh Top 12 Thương hiệu mạnh quốc gia, ghi nhận nỗ lực xây dựng thương hiệu bài bản và bền vững trong lĩnh vực truyền thông bất động sản.

Những ghi nhận này không chỉ là dấu mốc ấn tượng của nữ doanh nhân đối với doanh nghiệp, mà còn phản chiếu hành trình hơn 15 năm làm nghề bền bỉ, thực chiến và đầy tâm huyết trong lĩnh vực marketing bất động sản.

Hơn 15 năm trước, bà Bella Trần bước vào lĩnh vực truyền thông – marketing và sớm xác định bất động sản là con đường theo đuổi lâu dài. Đây không phải lựa chọn dễ dàng, bởi bất động sản là ngành đặc thù, nơi marketing không chỉ cần sáng tạo mà còn phải gắn chặt với thị trường, pháp lý, sản phẩm và niềm tin của khách hàng.

Trong suốt nhiều năm, bà Bella Trần từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao, trực tiếp phụ trách truyền thông và marketing tại nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn. Mỗi dự án, mỗi chiến dịch không chỉ là một bài toán truyền thông, mà còn là trải nghiệm thực tế để bà hiểu sâu hơn về thị trường và trách nhiệm của người làm nghề. Chính sự va chạm liên tục với thực tiễn đã hình thành nên phong cách làm nghề đặc trưng: tỉnh táo, chiến lược và không thỏa hiệp với những giá trị ngắn hạn.

Hơn 15 năm làm nghề, Bella Trần chọn đi đường dài bằng "Tâm – Tín – Thành" – những giá trị tạo nên bản lĩnh và uy tín của một nhà lãnh đạo trong truyền thông bất động sản.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của CEO Bella Trần chính là sự ra đời của Hoacom Media vào năm 2019. Đây không đơn thuần là một quyết định khởi nghiệp, mà là bước chuyển hóa toàn bộ kinh nghiệm và triết lý làm nghề của bà thành một mô hình doanh nghiệp cụ thể. Hoacom Media được định vị là đơn vị truyền thông – marketing bất động sản chuyên sâu, lấy chiến lược làm gốc, sáng tạo làm công cụ và hiệu quả thực tế làm thước đo.

Hoacom Media – Dấu ấn sự nghiệp và hành trình định hình bản sắc riêng

Ngay từ đầu, Hoacom Media không lựa chọn con đường phát triển ồ ạt. Dưới sự dẫn dắt của CEO Bella Trần, doanh nghiệp kiên trì xây dựng bản sắc riêng: truyền thông phải phản ánh đúng giá trị dự án, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu kinh doanh và góp phần tạo dựng uy tín dài hạn cho chủ đầu tư. Chính định hướng này đã giúp Hoacom Media từng bước khẳng định vị thế và trở thành đối tác truyền thông của nhiều doanh nghiệp bất động sản trên toàn quốc.

Điểm khác biệt trong cách làm nghề của bà Bella Trần nằm ở chữ "tâm". Với bà, marketing bất động sản không chỉ là bán sản phẩm, mà còn là trách nhiệm với thị trường và cộng đồng. Truyền thông cần đủ hấp dẫn để thu hút khách hàng, nhưng đồng thời phải đủ trung thực để bảo vệ uy tín của doanh nghiệp và quyền lợi của người mua. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà bà kiên trì lan tỏa trong toàn bộ hoạt động của Hoacom Media.

Song song với việc phát triển doanh nghiệp, CEO Bella Trần dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng đội ngũ. Bà tin rằng ngành truyền thông chỉ có thể phát triển bền vững khi có những người làm nghề được đào tạo từ thực tiễn. Tại Hoacom Media, nhân sự trẻ được trao cơ hội làm dự án thật, va chạm thật và trưởng thành qua từng chiến dịch. Môi trường làm việc đề cao sự học hỏi, trách nhiệm và tinh thần đồng hành lâu dài.

Trong những năm qua, Hoacom Media dưới sự dẫn dắt của CEO Bella Trần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ truyền thông – marketing bất động sản. Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp từ tư vấn chiến lược thương hiệu, xây dựng concept dự án, sản xuất nội dung truyền thông, marketing tích hợp đa nền tảng đến tổ chức sự kiện và triển khai truyền thông bán hàng.

Hoacom Media nhận giải thưởng vinh danh Top 12 Thương hiệu mạnh quốc gia.

Với năng lực triển khai thực chiến, Hoacom Media đã đồng hành cùng nhiều dự án trải dài từ Bắc vào Nam, bao phủ đa dạng loại hình bất động sản: từ nhà ở thấp tầng, khu đô thị cao tầng, chung cư đến bất động sản nghỉ dưỡng. Mỗi dự án là một bài toán riêng, đòi hỏi cách tiếp cận khác biệt, và chính sự am hiểu thị trường cùng kinh nghiệm thực tế đã giúp Hoacom Media tạo ra những giải pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả và có chiều sâu, góp phần định hình vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ truyền thông bất động sản Việt Nam.

Đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, thực chiến của Hoacom Media.

Sau hơn 5 năm phát triển, Hoacom Media đã ghi dấu ấn bằng nhiều giải thưởng uy tín, tiêu biểu như: Dot Property Vietnam Awards 2022, Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2023, và Top 10 Thương hiệu Bản sắc Việt tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2025. Những thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận của thị trường, mà còn là minh chứng cho con đường làm nghề bền bỉ mà CEO Bella Trần đã lựa chọn.

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm gắn bó với marketing bất động sản, CEO Hoacom Media Bella Trần vẫn giữ cho mình tinh thần của người làm nghề đúng nghĩa: không ngừng học hỏi, không chạy theo hào nhoáng nhất thời và luôn đặt chữ "tâm" song hành cùng chữ "tầm". Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp, hành trình ấy chính là nền tảng để bà tiếp tục tạo dựng định vị và danh tiếng riêng trên thị trường.