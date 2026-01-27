Tập đoàn Đèo Cả tăng sở hữu trực tiếp, củng cố vai trò chủ lực của HHV

Theo thông tin công bố, Tập đoàn Đèo Cả dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng hơn 23,1 triệu quyền mua cổ phiếu trong hai ngày 29 và 30/01. Động thái này cho thấy sự chủ động của công ty mẹ trong việc gia tăng sở hữu vốn trực tiếp tại HHV, thay vì thông qua các pháp nhân trung gian như trước đây.

Trường hợp hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền mua và thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của DCG tại HHV sẽ được nâng lên đáng kể, qua đó củng cố vai trò chi phối của tập đoàn với đơn vị thanh viên chủ lực trong hệ thống.

Thông tin với báo chí, ông Khương Văn Cương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, việc gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh HHV tiếp tục được xác định là đơn vị nòng cốt, đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả trong triển khai thi công và đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn theo phương thức PPP (đối tác công - tư).

"Đây là bước đi thể hiện rõ định hướng chiến lược của tập đoàn trong việc củng cố vai trò chi phối, tăng cường gắn kết lợi ích và trách nhiệm giữa công ty mẹ với đơn vị chủ lực", ông Cương cho biết thêm.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, HHV sẽ trực tiếp tham gia triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ), cũng như dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Song song với vai trò triển khai dự án, HHV đang tập trung phát triển đồng bộ ba trụ cột chiến lược gồm đầu tư, xây lắp và quản lý vận hành. Ở mảng đầu tư và tổng thầu, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục tham gia các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, đồng thời sẵn sàng tiếp cận các lĩnh vực hạ tầng mới như đường sắt tốc độ cao và metro.

Ở mảng quản lý vận hành, với định hướng mở rộng phạm vi vận hành và chú trọng các tuyến cao tốc Bắc - Nam mới hoàn thành, đặc biệt là các tuyến có hầm xuyên núi và yêu cầu kỹ thuật cao, HHV đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành hạ tầng. Trong đó, việc triển khai máy bay không người lái (UAV) được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường giám sát, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác công trình.

Trong bối cảnh đó, việc Tập đoàn Đèo Cả gia tăng sở hữu trực tiếp tại HHV, cùng với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong năm 2025 khi lợi nhuận ghi nhận mức tăng trưởng ước đạt 37%, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tài chính và quản trị vững chắc. Đây cũng là cơ sở để HHV từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà đầu tư, tổng thầu thi công và đơn vị quản lý vận hành hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.