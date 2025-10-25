BCA Group ra mắt Elite Family Office: Kiến tạo di sản, kết nối thế hệ doanh nhân Việt

BCA Group tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc ra mắt ba sản phẩm chiến lược: Elite Family Office là trung tâm quản lý gia sản dành cho các gia đình doanh nhân Việt, đồng thời giới thiệu Vistage Legacy Group – mạng lưới kết nối thế hệ doanh nhân kế thừa, và chương trình Tôn vinh các doanh nghiệp đồng hành trong suốt chặng đường phát triển của Tập đoàn. Sự kiện được xem là bước ngoặt mở ra kỷ nguyên mới trong hành trình gắn kết – kế thừa – và kiến tạo di sản doanh nhân Việt, nơi giá trị thành công hôm nay được nuôi dưỡng để trở thành nền tảng cho thịnh vượng mai sau.

Elite Family Office là đơn vị tư vấn độc lập dành cho các chủ doanh nghiệp và gia đình Việt Nam có khát vọng vươn xa và phát triển bền vững qua nhiều thế hệ. Không chỉ gìn giữ di sản, truyền thống và giá trị cộng đồng, Elite Family Office còn đồng hành trong việc hoạch định chiến lược đầu tư, quản trị và gia tăng tài sản – giúp mỗi thế hệ tiếp theo không chỉ kế thừa mà còn phát triển thịnh vượng hơn, bà Stephanie Hồ Thụy Minh Phúc - CEO Elite Family Office chia sẻ thêm.

Chủ tịch BCA Group - ông Michael Hồ Quang Minh chia sẻ tại sự kiệnChủ tịch BCA Group - ông Michael Hồ Quang Minh chia sẻ tại sự kiện

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của một mô hình tiên phong, mà còn mở ra hành trình kết nối và đối thoại giữa các thế hệ doanh nhân Việt. Ở đó, thế hệ sáng lập (F1) chia sẻ hành trình khởi nghiệp cùng những bài học quý giá, trong khi thế hệ kế nghiệp (F2 và F3) lắng nghe, đặt câu hỏi và cùng nhau suy ngẫm chia sẻ về cách gìn giữ, phát triển và lan tỏa những giá trị di sản của gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Michael Hồ Quang Minh – Chủ tịch BCA Group – truyền cảm hứng bằng câu chuyện 17 năm xây dựng và phát triển hệ sinh thái BCA. Theo ông, hành trình doanh nhân không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng thành công, mà còn là trách nhiệm kiến tạo thịnh vượng truyền đời – để thế hệ kế tiếp có thể đứng vững, tiếp nối di sản của gia đình. Ông lấy chính câu chuyện gia đình mình làm minh chứng: Khi các con dần trưởng thành, ông chủ động tạo điều kiện để các con tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp – học cách quản trị, đầu tư và trân trọng giá trị của lao động. Với ông, đó là hành trình nuôi dưỡng tư duy kế nghiệp bền vững, nơi "di sản" không chỉ dừng lại ở tài sản vật chất, mà còn là tinh thần, tri thức và tầm nhìn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Tony Thái Sơn – Phó Tổng BCA Group chia sẻ đến các thế hệ kế thừa quyền sở hữu tài sản.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đến từ Trigger Asset Management (Singapore) mang đến những con số đáng suy ngẫm: 70% tài sản bị mất đi ở thế hệ thứ hai và 90% ở thế hệ thứ ba. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thị trường, mà còn ở sự thiếu chuẩn bị, thiếu chiến lược và thiếu người đồng hành chuyên nghiệp.

Bài học ấy đã mở ra nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn giữa các doanh nhân Việt về việc chuẩn bị sớm cho quá trình chuyển giao, không chỉ về tài sản, mà còn về tinh thần, tri thức và tầm nhìn lãnh đạo.

Đại diện Manulife Việt Nam và Techcombank Securities (TCBS) tiếp tục mang đến góc nhìn thực tiễn về quản lý tài chính thế hệ mới – nơi giá trị "bảo vệ con người" và "kỷ luật đầu tư" được xem là nền tảng bền vững cho sự thịnh vượng lâu dài.

Từ câu chuyện bảo hiểm nhân thọ đến chiến lược đầu tư thông minh, các chuyên gia cùng chung nhận định: Di sản không được tạo ra từ thành công nhất thời, mà từ sự minh bạch, chủ động và kỷ luật trong quản trị tài chính gia đình.

Các doanh nhân thế hệ kế thừa (F2 và F3) tích cực tham gia phần hỏi đáp tại sự kiện ra mắt Elite Family Office (EFO) – nơi họ chia sẻ góc nhìn về trách nhiệm, cơ hội và hành trình tiếp nối di sản gia đình.

Theo BCA Group, sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân, họ nhận ra một điều cốt lõi: "Doanh nhân giỏi tạo ra doanh nghiệp, nhưng doanh nhân xuất sắc kiến tạo được di sản".

Từ nhận thức đó, Trung tâm Quản lý Gia sản - Elite Family Office (EFO) được hình thành, như một mô hình dành riêng cho các gia đình doanh nhân Việt, đặc biệt là thế hệ sáng lập (F1). EFO hướng tới việc giúp các gia đình hoạch định, quản lý và bảo toàn gia sản một cách khoa học, để tài sản không chỉ được gìn giữ, mà còn được chuyển hóa thành di sản bền vững cho các thế hệ kế tiếp.

Elite là mô hình Family Office tiên phong tại Việt Nam được thiết kế theo chuẩn OCIO quốc tế tích hợp giữa chiến lược đầu tư, quản trị rủi ro, giáo dục tài chính, cấu trúc kế thừa và kỷ luật ra quyết định tập thể. Đây là một bước đi tiên phong, nhằm lấp đầy khoảng trống quản lý tài sản cho doanh nhân Việt Nam thế hệ mới.

Từ thành công đến di sản

Song hành với EFO, BCA Group cũng đã ra mắt Vistage Legacy là nhóm lãnh đạo trẻ thế hệ kế thừa dành cho con em doanh nhân thế hệ F2 và F3, đang giữ vai trò quản lý, điều hành hoặc chuẩn bị kế nhiệm. Đây là chương trình huấn luyện, cố vấn, kết nối theo chuẩn quốc tế, dựa trên phương pháp peer advisory (cố vấn đồng đẳng), các chuyên đề quản trị đương đại và mạng lưới doanh nhân toàn cầu.

Các chủ doanh nghiệp chụp hình lưu niệm cùng với thế hệ kế thừa tại sự kiện ra mắt Vistage Legacy

Theo đó, BCA Group cho biết ba trụ cột của Vistage Legacy gồm: Năng lực lãnh đạo và điều hành, từ chiến lược, nhân sự, tài chính, vận hành, quản trị rủi ro đến công nghệ dữ liệu. Cùng với đó, thế hệ này sẽ hiểu bức tranh gia sản, vai trò Hội đồng Gia đình, trách nhiệm của người kế nhiệm. Đồng thời, họ được mở rộng mạng lưới học tập, thực tập quản trị, dự án liên quốc gia, giúp thế hệ kế thừa tư duy toàn cầu, hành động tại Việt Nam.

Ông Michael Hồ Quang Minh nhấn mạnh thế hệ kế thừa cần một hệ sinh thái vừa thách thức vừa an toàn để thử nghiệm, sai và sửa, sau đó sẽ trưởng thành. Vistage Legacy chính là môi trường ấy. "Khi người kế thừa giỏi lên, doanh nghiệp khoẻ hơn, gia đình bền vững hơn, và nền kinh tế Việt Nam có thêm động lực dài hạn", ông Michael Hồ Quang Minh nói.

