BĐS thấp tầng Hà Nội: Tài sản gia tăng bền vững trong nhịp dịch chuyển dòng vốn

Tài sản "tích sản": giữ giá trong trầm lắng, bật tăng theo hạ tầng

Quý IV hằng năm là giai đoạn nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, gia tăng tỷ trọng vào những tài sản an toàn nhưng vẫn có dư địa tăng giá khi chu kỳ mới mở ra. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng có dấu hiệu tăng nhưng biên độ chưa đủ hấp dẫn so với mặt bằng thời giá, và thị trường tài chính liên tục biến động, dòng vốn đang có xu hướng quay trở lại bất động sản, đặc biệt là phân khúc thấp tầng Hà Nội, vốn nổi bật nhờ tính hữu hạn, giá trị thực và biên độ tăng trưởng ổn định.

Trong các nhịp điều chỉnh của thị trường, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng với các sản phẩm đầu tư ngắn hạn để dịch chuyển sang tài sản hữu hình và có giá trị sử dụng thực. Tại Hà Nội, biệt thự, liền kề trở thành "điểm trú ẩn an toàn" nhờ ba yếu tố then chốt: quỹ đất hạn chế, đáp ứng nhu cầu ở thực, và mức độ khan hiếm nguồn cung.

Theo CBRE, nguồn cung mới biệt thự - nhà phố Hà Nội quý III/2025 giảm gần 80% so với cùng kỳ nhưng lượng giao dịch vẫn vượt nguồn mở bán, cho thấy sức cầu thực và khả năng hấp thụ của phân khúc thấp tầng luôn ở mức cao.

Báo cáo thị trường Quý III/2025 từ Savills cũng cho thấy, giá trị nhà thấp tầng tiếp tục tăng nhờ các dự án chất lượng cao và phát triển hạ tầng. Giá sơ cấp tăng nhẹ từ 4-9%, trong khi giá thứ cấp tăng 5-8% so với quý trước.

Giám Đốc Savills Hà Nội - Matthew Powell nhìn nhận: "Giá trị nhà ở thấp tầng vẫn duy trì đà tăng nhờ sự xuất hiện của các dự án chất lượng cao, được hỗ trợ bởi sự cải thiện hạ tầng tương lai và nguồn cung mới tiềm năng từ các chủ đầu tư uy tín."

Những con số trên củng cố vị thế của biệt thự, liền kề Hà Nội như một kênh đầu tư ổn định trong mọi chu kỳ, vừa giữ giá tốt, vừa tăng mạnh khi hạ tầng bước vào giai đoạn triển khai thực tế - minh chứng rõ rệt cho tính "phòng thủ" của dòng sản phẩm này.

Tại Hà Nội, hàng loạt dự án trọng điểm như vành đai, hệ thống cầu qua sông Hồng, mạng lưới đường hướng tâm và các trục kết nối Tây Hồ Tây, Hoài Đức, Cổ Nhuế đang bước vào giai đoạn triển khai thực tế. Thực tế nhiều năm qua cho thấy giá đất tại các khu vực hưởng lợi hạ tầng luôn đi trước một bước và tiếp tục leo thang khi công trình hoàn thiện. Đây chính là lý do dòng sản phẩm thấp tầng nội đô được đánh giá cao: vừa là là "két tài sản" an toàn, vừa sở hữu "động cơ tăng giá" mạnh mẽ theo hạ tầng và quy hoạch.

Vì sao nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm "vừa tích sản vừa sinh lời"?

Không giống nhiều phân khúc phụ thuộc vào nguồn cung lớn hoặc chu kỳ đầu tư ngắn hạn, thị trường thấp tầng Hà Nội luôn vận hành trên một mặt bằng cung - cầu rất hẹp. Mỗi quý, toàn thị trường chỉ ghi nhận quỹ sản phẩm sơ cấp mới khá hạn chế. Điều này khiến những dòng sản phẩm hiện hữu trở thành "của hiếm" khó thay thế.

Chính cấu trúc thị trường đặc thù cung ít, người bán chủ yếu nắm giữ dài hạn, người mua có tiềm lực tài chính tạo nên mức thanh khoản ít biến động theo chiều giảm. Ngay cả trong thời điểm trầm lắng nhất, một số giao dịch lớn vẫn xuất hiện, cho thấy sức cầu hấp dẫn mà dòng sản phẩm này sở hữu. Đó cũng là lý do dù có giá trị cao nhưng đây vẫn được xem như một kênh tích sản hấp dẫn nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.

Trong bức tranh đó, GIA22 - phân khu biệt thự đắt giá nhất của GIA by KITA tại Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra được xem là một trong số ít dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chí của "phòng thủ nhưng vẫn tăng giá theo chu kỳ". Với 164 căn dinh thự, GIA22 sở hữu tính hữu hạn, yếu tố cốt lõi giúp duy trì giá trị và luôn nằm trong nhóm được săn tìm của tầng lớp đầu tư tinh chọn.

Sự hạn chế nguồn cung khiến các dự án nội đô chất lượng cao như GIA22 trở thành tâm điểm dòng vốn nhờ dung hòa được cả tính ổn định dài hạn và khả năng gia tăng giá trị theo hạ tầng. Việc hoàn thiện pháp lý cùng vị trí kề bên đại công viên 65ha - cấu phần quan trọng của quy hoạch Tây Hồ mang đến lợi thế mà hiếm dự án nào sở hữu. Danh hiệu "Nhà ở hạng sang xuất sắc nhất" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 tiếp tục khẳng định uy tín của GIA by KITA trên thị trường cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, dòng vốn đang ưu tiên các sản phẩm "thực" với pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn chỉnh và có thể khai thác sử dụng ngay. Nhà đầu tư hiện nay lựa chọn "thanh khoản thực" thay vì chỉ "tiềm năng trên giấy". Nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố này, GIA22 đang nổi lên như điểm đến của dòng vốn thông minh: an toàn về giá trị, khác biệt về chất sống và sở hữu dư địa tăng giá rõ rệt theo tiến trình hạ tầng và quy hoạch của Thủ đô.

GIA by KITA là dự án bất động sản cao cấp được phát triển bởi KITA Group - nhà kiến tạo đô thị sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Nổi bật trong số đó có Kiều by KITA, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm Sài Gòn, và KITA Airport City, khu đô thị tiên phong tại Cần Thơ, Hoa Lac Metro City - Khu đô thị tiện ích dịch vụ tiên phong tại trái tim Hòa Lạc - ứng dụng mô hình TOD (Transit Oriented Development) đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển.

Với định hướng phát triển bền vững cùng cam kết trách nhiệm xã hội và môi trường, KITA Group đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều dự án lớn tại Việt Nam và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế hàng đầu.