BĐS Trường Minh thanh toán gần 6.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (BĐS Trường Minh) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, cùng trong ngày 8/9/2026, doanh nghiệp này đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và 223,75 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu TRM32501; 3.000 tỷ đồng tiền gốc và 268,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu TRM32502.

Đây là 2 lô trái phiếu được BĐS Trường Minh phát hành vào ngày 8/9/2025, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 8,95%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Nguồn: HNX

Theo công bố trên HNX, BĐS Trường Minh còn lưu hành lô trái phiếu mã TRM12503 4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 14/10/2028.

Tài liệu của PV thể hiện, ngày 11/10/2025, doanh nghiệp này đã đem tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2025/HTĐT/CTC-TRM giữa BĐS Trường Minh và Công ty TNHH Capitaland Tower ngày 7/10/2025, thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Trước đó, cuối tháng 8/2023, BĐS Trường Minh cũng mang phần dự án tại các lô đất CT02, CT03 và CT04 thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (Hưng Yên) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB). BĐS Trường Minh được biết đến là chủ đầu tư Dự án nói trên với có tổng vốn đầu tư gần 6.863 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Dream City Hưng Yên. Ảnh: CĐT

Về BĐS Trường Minh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City tại Hưng Yên (tên thương mại của dự án: Vinhomes Ocean Park 2). Vốn điều lệ ban đầu là hơn 3.501 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinhomes nắm tới 99,9% vốn BĐS Trường Minh; 0,1% còn lại thuộc về bà Nguyễn Thủy Hà. Người đại diện pháp luật là bà Vũ Thái Ninh- Tổng Giám đốc.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2022, cơ cấu cổ đông của BĐS Trường Minh có sự thay đổi, cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%); Nguyễn Linh Phương (49%) và Phùng Thu Hiền (2%).

Đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (Dream City Villas Hưng Yên) nâng sở hữu tại BĐS Trường Minh lên 98%, 2% còn lại do Vinhomes nắm 0,5% và bà Phùng Thu Hiền 1,5%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2024, toàn bộ phần vốn của Dream City Villas Hưng Yên được ủy quyền cho ông Đinh Hào Hiệp.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 10/2025, vốn điều lệ của BĐS Trường Minh ở mức hơn 3.738 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên 98%; Dương Đình Lộc 2%. Ông Ngô Văn Kiên được ủy quyền phần vốn góp hơn 3.663 tỷ đồng tại BĐS Trường Minh.

Ông Kiên cũng là Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. BĐS Trường Minh còn có một Người đại diện pháp luật khác là bà Hoàng Thị Hương (SN 1987)-Tổng Giám đốc.

Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2022, với tên ban đầu là Công ty TNHH Masterise Hưng Yên; ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản. Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 194 tỷ đồng, ông Võ Trí Anh làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, tháng 3/2024- cùng thời điểm với đợt phát hành 2 lô trái phiếu HIDCB2324001 và HIDCB2324002 (tổng giá trị phát hành 7.200 tỷ đồng); doanh nghiệp tăng vốn lên gần 993 tỷ đồng; lúc này ông Ngô Văn Kiên (SN 1996) trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên. Theo công bố thay đổi gần đây nhất (5/9/2026), ông Kiên vẫn đang đảm nhiệm vị trí này. Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên còn có một Người đại diện theo pháp luật khác là bà Nguyễn Hương Giang (SN 1987)-Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của BĐS Trường Minh ở mức hơn 3.632 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 3.738 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối kỳ báo cáo âm hơn 106 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức gần 36 tỷ đồng.

Bán niên 2026, BĐS Trường Minh lỗ ròng gần 108 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi hơn 37 tỷ đồng nửa đầu năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ hơn 9.110 tỷ đồng lên gần 26.775 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là vì nợ phải trả khác tăng từ gần 8.459 tỷ đồng lên 16.775 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp cũng phát sinh nợ vay từ phát hành trái phiếu 10.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản này.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của BĐS Trường Minh là doanh nghiệp đã "sạch" nợ ngân hàng, không còn dư nợ gần 652 tỷ đồng nửa đầu năm 2025.