Hà Nội: Hướng tới thực hiện trực tuyến toàn bộ quy trình đăng ký nhà ở xã hội

Người dân tìm hiểu thông tin tại Dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung (xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội). Ảnh: Tâm Vũ.

Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ được UBND thành phố giao.

Theo phương án dự kiến, phần mềm sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình đăng ký và quản lý hồ sơ nhà ở xã hội. Thông tin về dự án, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ được công bố trên hệ thống; người dân có thể đăng ký, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau đó, các khâu tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, xét duyệt, công bố danh sách và kết quả cũng được thực hiện, quản lý trên hệ thống.

Các nhóm chức năng dự kiến gồm công bố thông tin; đăng ký, xác thực người dùng; kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ; quản lý người đăng ký và hồ sơ; công bố kết quả; quản lý, khai thác dữ liệu; thống kê, báo cáo và quản trị hệ thống. Phần mềm đồng thời phục vụ công tác quản lý, giám sát và lưu trữ dữ liệu.

Một yêu cầu quan trọng đặt ra là hệ thống của Hà Nội phải bảo đảm khả năng liên thông với các nền tảng đang được triển khai ở cấp quốc gia.

Tại Văn bản số 14332/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, từ ngày 1-1-2026, Bộ đã triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung đối với toàn bộ thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ được giải quyết tại cấp tỉnh, cấp xã. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình “một cửa số”, trong đó có các thủ tục về nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, từ ngày 30-7-2026, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã chính thức được triển khai theo yêu cầu nghiệp vụ của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. Hệ thống có các chức năng quản lý dự án bất động sản là nhà ở xã hội, quản lý danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội...

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị, trong trường hợp Hà Nội quyết định triển khai phần mềm riêng, cần nghiên cứu theo hướng quản lý các nghiệp vụ và hình thành cơ sở dữ liệu của địa phương; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng. Thành phố không đầu tư lại những chức năng đã có trên hệ thống tập trung nhằm tránh trùng lặp, lãng phí.

Việc xây dựng phần mềm theo hướng liên thông dữ liệu, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ tạo thêm công cụ để số hóa quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhà ở xã hội. Với người dân, điều đáng quan tâm không chỉ là chuyển hồ sơ từ giấy lên môi trường điện tử, mà là khả năng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục và theo dõi kết quả trên một quy trình thống nhất, minh bạch hơn.