Đông Tây Land nợ thuế gần 29 tỷ đồng, chuẩn bị giao dịch trên UPCoM

Đông Tây Land nợ thuế gần 29 tỷ đồng

Thuế cơ sở 2 TP.HCM mới đây công bố danh sách 2.164 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 7/2026 với tổng số tiền 2.051 tỷ đồng.

Trong danh sách này, Công ty cổ phần Đông Tây Land xếp thứ tư với số tiền 28,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đông Tây Land được thành lập năm 2013 với số vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ khi thành lập đến nay công ty đã trải qua 7 lần tăng vốn. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 800 tỷ đồng.

Tại thời điểm 6/3/2026, Đông Tây Land có tổng số 129 cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty ông Nguyễn Thái Bình nắm giữ 58,8 triệu cổ phần, tương đương 73,51% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thái Bình - Cổ đông lớn nhất đồng thời là Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land. Ảnh: Đông Tây Land

Toàn bộ cổ phần cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích, các khoản bồi thường, các khoản thanh toán khác phát sinh từ cổ phần của ông Nguyễn Thái Bình đã được thế chấp cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Chánh.

Ngày 28/8/2026, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định chấp thuận cho 80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. Mã chứng khoán của doanh nghiệp là DTR.

Đông Tây Land kinh doanh ra sao?

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần gần 140 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên 62 tỷ đồng.

Dù các loại chi phí và thuế tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế kỳ này vẫn đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 108 triệu đồng của quý II/2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Đông Tây Land mang về doanh thu thuần 259 tỷ đồng; tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế hơn 17 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 826 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Đông Tây Land lên kế hoạch doanh thu thuần 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 356% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này đã thực hiện được 30% doanh thu và 11,2% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Nguồn: Đông Tây Land

Đông Tây Land cho hay, trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện chưa đạt 50% kế hoạch do tình hình thị trường bất động tương đối biến động và doanh thu ngành bất động sản chủ yếu rơi vào các tháng cuối năm.

Tuy nhiên, công ty đánh giá có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm nhờ đẩy mạnh tiến độ bán hàng và tập trung vào các dự án trọng điểm với tổng giá trị doanh thu như:

Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Hải Vân Bay, Vin Pearl Bay: 240 tỷ đồng. Blanca City, Charmora City: 180 tỷ đồng. Eco Retreat, The Privé, The Global City, La Pura, Maia Resort Hồ Tràm 180 tỷ đồng.

Tại bản công bố thông tin về công ty đại chúng, Đông Tây Land cho biết kế hoạch kinh doanh nêu trên đã được Hội đồng Quản trị chấp thuận và lập tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến tổ chức trong tháng 9/2026.

Tính đến 30/6/2026, quy mô tài sản của Đông Tây Land ở mức 1.396 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp ở dạng dài hạn với 978 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, đáng chú ý các khoản phải thu bên liên quan tăng khoảng 200 tỷ đồng lên mức gần 560 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải thu từ CTCP Đông Tây Holding; còn lại là các khoản thoả thuận ủy thác với một số lãnh đạo công ty để thực hiện hợp tác đầu tư đối với những tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lại.

Trong danh mục tài sản ngắn hạn, tiền mặt duy trì 250 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 56% về còn 134 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ghi nhận 543 tỷ đồng, tăng không đáng kể sau nửa đầu năm.

Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 38 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn hơn 198 tỷ đồng, tất cả đều là vay ngân hàng.

Tại lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) hồi tháng 3/2026, ban lãnh đạo Đông Tây Land hé lộ định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển và phân phối bất động sản hàng đầu tại Việt Nam – một trong những lĩnh vực cốt lõi của công ty.

Chiến lược của Đông Tây Land là mở rộng và phát triển đồng bộ hệ thống phân phối trên toàn quốc, hợp tác phát triển các dự án bất động sản chiến lược, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành khách sạn.

Sau khi đăng ký giao dịch thành công trên hệ thống UPCoM trong năm 2026, công ty tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2027.