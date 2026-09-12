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Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

| | Bất động sản

Sovico Group đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52,9 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124005, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa có văn bản công bố thông tin về về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Theo đó, ngày 10/9/2026 vừa qua, Sovico Group đã thanh toán đúng hạn 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52,9 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124005.

Được biết, lô trái phiếu mã SVACH2124005 gồm 10.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 10/9/2021.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của Sovico Group.

Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Cùng chiều diễn biến, trước đó Sovico Group đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124004 vào ngày 17/8/2026, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 16/8/2021.

Xa hơn, ngày 27/7/2026, Sovico Group cũng đã tất toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 52,1 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124003.

Lô trái phiếu này gồm 10.000 trái phiếu loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo; tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/7/2021.

Liên quan đến trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2026, Sovico Group đã chi tổng cộng hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu.

Trong đó, doanh nghiệp đã thanh toán lãi cho các lô trái phiếu nêu trên gồm: hơn 52,9 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã SVACH2124003; hơn 52,9 tỷ đồng cho lô trái phiếu SVACH2124004; gần 52,1 tỷ đồng cho mã SVACH2124005.

Ngoài ra, Sovico Group đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 104,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124001. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/3/2021.

Bên cạnh đó, Sovico Group còn tất toán đúng hạn 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 52,4 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124002. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 24/6/2021, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Đồng thời thanh toán gần 52,1 tỷ đồng cho trái phiếu SVACH2124006. Trái phiếu được phát hành từ ngày 21/9/2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/9/2026 tới đây.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
trái phiếu

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