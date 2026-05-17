Bê bối rúng động toàn cầu: Một ngân hàng vừa sụp đổ vì cáo buộc gian lận, bắt khẩn ông chủ vì truy cập trái phép dữ liệu Interpol

Theo Financial Times, ngân hàng Banco Master đang châm ngòi cho một siêu bê bối chính trị chấn động, đe dọa đảo lộn hoàn toàn cuộc bầu cử tổng thống Brazil diễn ra vào cuối năm nay.

Tháng 11 năm ngoái, ngân hàng tầm trung này đã sụp đổ sau những cáo buộc gian lận lên tới 2,3 tỷ USD. Vụ việc ngay lập tức tạo ra một cơn địa chấn trong giới chính trị, biến cái tên “Banco Master” trở thành biểu tượng mới của nạn tham nhũng và trục lợi. Kể từ đó, thủ đô Brasília liên tục chao đảo bởi những thông tin rò rỉ nhỏ giọt về cách chủ sở hữu ngân hàng, ông Daniel Vorcaro, thiết lập các mối quan hệ ngầm với những nhân vật cấp cao trong các hành lang quyền lực.

Tuần này, những tiết lộ chấn động nhất cuối cùng cũng lộ diện.

Trang tin Intercept Brasil đưa tin Nghị sĩ cánh hữu Flávio Bolsonaro - ứng viên nặng ký đang cạnh tranh trực tiếp với đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới - từng tìm kiếm nguồn tài trợ từ tài phiệt Daniel Vorcaro cho một bộ phim do Mỹ sản xuất về cha mình.

Trang web này cáo buộc ông Vorcaro đã cam kết tài trợ 24 triệu USD cho bộ phim tiểu sử có tựa đề The Dark Horse. Intercept cho biết một phần tiền đã được chuyển, đồng thời công bố một đoạn ghi âm được cho là từ tháng 9 năm ngoái, trong đó ông Flávio dường như đang thúc ép Vorcaro giải ngân vốn.

Vị nghị sĩ 45 tuổi, người trước đó luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm từ vụ bê bối Banco Master, đã lên tiếng chỉ trích dữ dội và gọi đây là “mưu đồ bôi nhọ”, đồng thời khẳng định mình không làm gì sai.

“Đây chỉ là việc một người con đi tìm nguồn tài trợ TƯ NHÂN cho một bộ phim TƯ NHÂN kể về cuộc đời của cha mình. Hoàn toàn không sử dụng một đồng ngân sách công nào”, ông Flávio viết trong một tuyên bố công khai. “Tôi không hứa hẹn bất kỳ đặc quyền nào để đổi lại, không dàn xếp các cuộc gặp riêng... cũng không môi giới các thương vụ làm ăn với chính phủ. Tôi không nhận tiền hay bất kỳ lợi ích nào khác”.

Ông Vorcaro, 42 tuổi, hiện đang bị giam giữ nhưng chưa bị truy tố chính thức và phủ nhận mọi cáo buộc. Lệnh bắt giữ cáo buộc ông tìm cách che giấu tài sản, đồng thời truy cập trái phép vào hệ thống của cảnh sát liên bang, văn phòng công tố Brazil và các cơ sở dữ liệu quốc tế, bao gồm Interpol và FBI.

Cú sốc thị trường

Ngay sau khi bài báo được đăng tải vào thứ Tư, cả đồng real Brazil và thị trường chứng khoán đều đồng loạt bốc hơi khoảng 2%. Giới đầu tư vốn kỳ vọng vào một chính phủ thân thiện với doanh nghiệp dưới thời Bolsonaro, người đang bám đuổi sát sao với ông Lula trong nhiều cuộc thăm dò dư luận.

Ông Andrei Roman, người sáng lập công ty khảo sát AtlasIntel, nhận định rằng trong bối cảnh chính trị Brazil đang phân hóa sâu sắc, ông Flávio khó có thể bị mất đi lượng cử tri trung thành ngay lập tức. Tuy nhiên, dòng tiền và sự ủng hộ có thể dịch chuyển sang các ứng viên cánh hữu khác.

“Hệ quả từ việc này là Flávio sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn để rút lui khỏi đường đua”, ông Roman phân tích.

Flávio vốn được chọn làm người thừa kế của cha sau khi ông Jair Bolsonaro bị tuyên án 27 năm tù vào tháng 9 năm ngoái vì cáo buộc âm mưu đảo chính. Hiện tại, đang có nhiều đồn đoán cho rằng ông Flávio có thể bị thay thế bởi mẹ kế của mình, bà Michelle Bolsonaro. Kém Flávio một tuổi, bà Michelle chưa từng giữ một chức vụ chính trị bầu cử nào, nhưng lại đặc biệt được lòng khối cử tri Tin lành đang ngày một đông đảo tại Brazil.

Vòi bạch tuộc vươn tới Tòa án Tối cao

Hiện Tòa án Tối cao Brazil cũng đang lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng liên quan đến vụ án này.

Thẩm phán José Antonio Dias Toffoli, người ban đầu chịu trách nhiệm về các thủ tục tố tụng của vụ án, bị phát hiện là cổ đông trong một công ty gia đình từng bán cổ phần khu nghỉ dưỡng sang trọng cho một quỹ đầu tư có liên quan đến em rể của Vorcaro. Các học giả cáo buộc ông vi phạm xung đột lợi ích và cản trở cảnh sát điều tra. Dù phủ nhận mọi sai phạm, vị thẩm phán này đã phải rút khỏi vụ án dưới áp lực gay gắt từ dư luận.

Với quá nhiều nhân vật cấp cao có nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy, nhiều chuyên gia tin rằng giới tinh hoa tại Brasília đang tìm cách bắt tay ngầm để bịt đầu mối. Cho đến nay, Quốc hội vẫn quyết liệt từ chối thành lập một ủy ban điều tra nghị viện về vụ việc này.

Hiện tại, mũi dùi dư luận đang hướng sang gia đình ông chủ ngân hàng Bolsonaro. Họ chỉ ra rằng Vorcaro được cấp phép thâu tóm Banco Master dưới thời một thống đốc ngân hàng trung ương do ông Jair Bolsonaro bổ nhiệm, và em rể của Vorcaro chính là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Bolsonaro vào năm 2022.

Cục diện cuối cùng của siêu bê bối này giờ đây phụ thuộc lớn vào việc liệu ông trùm Vorcaro có chấp nhận ký thỏa thuận nhận tội để đổi lấy giảm án với các cơ quan chức năng hay không.

“Khả năng về một lời thú tội đang gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho cả các thẩm phán Tòa án Tối cao lẫn giới tinh hoa chính trị tại Brazil”, chuyên gia De Souza kết luận.

Dù đến nay chưa có cáo buộc hình sự chính thức nào được đưa ra, vụ sụp đổ của ngân hàng Banco Master đã gây chấn động giới chính trị và tài chính Brazil. Lý do là ông chủ Vorcaro được cho là đã xây dựng mạng lưới quan hệ sâu rộng với các chính trị gia, thẩm phán và quan chức cấp cao, điều mà nhiều nhà phê bình cho rằng tương đương với một mạng lưới mua bán ảnh hưởng quy mô lớn.

Theo: Financial Times, WSJ