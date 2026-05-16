Vị trí đặc biệt ở quốc yến tiếp Tổng thống Trump: Khởi nghiệp với 6 người, giải bài toán không ai làm từ ông lớn Mỹ

Từ cô gái nghèo bỏ học

Zhou Qunfei, người phụ nữ đứng đầu tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology, đã có một vị trí thuận lợi tại bữa tiệc chiêu đãi dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì: ngồi giữa hai khách hàng quan trọng nhất của bà, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và người sáng lập Tesla Elon Musk.

Nhưng ít ai biết được rằng hành trình của bà bắt đầu từ cảnh nghèo khó cùng cực.

Sinh ra tại một ngôi làng ở Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, năm 1970, mẹ mất khi bà mới 5 tuổi và cha bị mù một phần và mất một ngón tay trong một tai nạn lao động.

Khi còn nhỏ, bà Zhou phải trồng rau, nuôi lợn và thu gom rác thải nhựa để kiếm tiền nuôi gia đình. Bà phải bỏ học hai năm sau khi vào trung học. Năm 15 tuổi, bà Zhou đến Thâm Quyến để tìm việc làm.

Ban đầu bà làm bảo vệ tại một công trường xây dựng, sau đó làm công nhân dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy sản xuất thủy tinh.

Zhou dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tự học kế toán và máy tính.

Bà nhanh chóng được thăng chức làm quản lý xưởng và sau đó là toàn bộ nhà máy.

Đứng trước bờ vực phá sản và bài toán từ ông lớn Mỹ

Năm 1993, Zhou cùng 6 người thân khác thành lập doanh nghiệp riêng bằng cách thuê một căn hộ ba phòng ngủ.

Ban đầu, họ kinh doanh in lụa trước khi chuyển sang sản xuất kính đồng hồ.

Bà và một đối tác đã thành lập công ty Lens Technology tại Thâm Quyến vào năm 2003, tập trung vào sản xuất màn hình kính cho điện thoại di động. Sau đó, đối tác của bà rời đi, khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản.

Năm 2004, Motorola, khi đó là gã khổng lồ điện thoại di động, đã hỏi bà Zhou liệu công ty của bà có thể cung cấp một loại kính không vỡ khi rơi từ độ cao một mét hay không.

Vào thời điểm đó, không một nhà sản xuất kính nào trên thế giới có thể làm được điều đó.

Bà Zhou đã giành được hợp đồng sau khi bà và nhóm của mình nghiên cứu không ngừng nghỉ trong nhiều tháng và tạo ra một bước đột phá trong công nghệ.

Đến một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Số phận của bà đã thay đổi vào năm 2007 khi công ty của bà bắt đầu cung cấp cho Apple.

Kể từ đó, Lens Technology đã được mệnh danh là "ông vua chuỗi cung ứng của Apple".

Hợp tác với Apple, công ty đã phát triển mạnh mẽ. Lens giành được một vị trí trong chuỗi cung ứng của Apple vào năm 2007 với tư cách là nhà cung cấp kính bảo vệ, đúng lúc iPhone chuẩn bị định hình lại ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Khi iPhone mở rộng quy mô toàn cầu, Apple trở thành khách hàng lớn nhất của Lens, chiếm hơn một nửa doanh thu hàng năm của công ty vào đầu những năm 2010.

Tháng 3/2015, bà Zhou trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Công ty đã niêm yết công khai tại Hồng Kông vào năm 2025.

Năm ngoái, công ty báo cáo doanh thu đạt 74,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,5% so với năm trước. Mảng kinh doanh cốt lõi là điện thoại thông minh và máy tính vẫn là động lực chính tạo doanh thu, đóng góp 61,2 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu từ xe thông minh và sản phẩm buồng lái đạt 6,5 tỷ nhân dân tệ, trong khi tai nghe thông minh và thiết bị đeo được tạo ra 4 tỷ nhân dân tệ.

"Từ một cô gái nghèo ở vùng quê, đến một công nhân dây chuyền lắp ráp, đến việc điều hành một công ty thành công và niêm yết trên sàn chứng khoán, tôi đã đạt được tất cả những điều này không phải nhờ may mắn, mà là do tôi không bao giờ chịu khuất phục," bà Zhou nói.

Trong khi đó, công ty đang cố gắng định hình lại mình từ một nhà cung cấp thiết bị điện tử tiêu dùng thành cái mà họ gọi là "nhà cung cấp giải pháp sản xuất chính xác trọn gói cho toàn bộ chuỗi giá trị phần cứng AI". Phạm vi hoạt động của Lens hiện trải rộng trên các lĩnh vực như điện thoại thông minh, kính AI, xe thông minh, trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ thương mại.

Mối quan hệ với Tesla, bắt đầu từ khoảng năm 2016, là một phần trong những nỗ lực đó. Quan hệ đối tác này tập trung vào buồng lái thông minh và các bộ phận cấu trúc bên ngoài, tận dụng khả năng của Lens trong sản xuất kính, kim loại, mô-đun cảm ứng, liên kết và các bộ phận chính xác.