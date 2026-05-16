Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau ba lần nữa trong năm nay

Theo Quỳnh Như | 16-05-2026 - 20:13 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington tìm cách duy trì ổn định quan hệ giữa cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Sáu (15/5) xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

"Cả hai bên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo bầu không khí thuận lợi và đạt thêm nhiều kết quả thực chất trong các cuộc trao đổi giữa nguyên thủ hai nước", ông Vương Nghị cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm khu phức hợp Trung Nam Hải.

Ngay sau khi rời Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh với ông Tập, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, rằng ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ còn gặp nhau thêm ba lần nữa trong năm nay.

Theo lãnh đạo Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến vào tháng 11 tới. Đáp lại Tổng thống Trump cho biết sẽ cố gắng có mặt.

Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm, rằng ông Tập có thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại Miami vào tháng 12 và khẳng định: "Tôi rất mong ông ấy tới".

Theo các nguồn tin được phía Mỹ đề cập, chuyến thăm của ông Tập có thể diễn ra vào ngày 24/9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên vẫn duy trì liên lạc về các chương trình tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 11/2025, ông Tập và ông Trump đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Hai bên khi đó nhất trí hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc cạnh tranh kinh tế và thương mại kéo dài.

Về vấn đề Đài Loan

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump mong muốn tình hình ở Đài Loan (Trung Quốc) giữ nguyên như hiện tại, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận xung quanh hòn đảo này là mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh.

“Tôi muốn mọi thứ vẫn giữ nguyên như hiện trạng... Chúng tôi đã trao đổi rất lâu về vấn đề đó. Tôi nghĩ hiện tại tôi hiểu về Đài Loan nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác", ông Trump nói.

