Bé gái 15 tuổi "dạ dày cứng như đá" vì ăn mì tôm mỗi ngày

29-08-2025 - 20:38 PM | Sống

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện thành dạ dày của em đã cứng lại “như đá” và kết luận ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Mới đây, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một bé gái 15 tuổi nhập viện trong tình trạng ăn vào là buồn nôn, nôn ói liên tục. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện thành dạ dày của em đã cứng lại “như đá” và kết luận ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Theo thông tin từ bệnh viện, nguyên nhân chính đến từ thói quen ăn uống mất cân đối. Cô bé gần như coi mì ăn liền là bữa chính mỗi ngày, lâu dài dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể mất khả năng chống lại tế bào ung thư.

Bé gái 15 tuổi "dạ dày cứng như đá" vì ăn mì tôm mỗi ngày- Ảnh 1.

Các chuyên gia cho biết, mì gói chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vắt mì thường được chiên dầu, trong khi gói gia vị lại giàu muối và chất béo, nếu sử dụng thường xuyên sẽ liên tục bào mòn niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét và ung thư. Ngoài ra, không thể loại trừ yếu tố di truyền, cộng thêm việc ăn uống thất thường khiến axit dạ dày kích thích liên tục, nhiều nguy cơ cộng hưởng dẫn tới bệnh nặng.

Để hạn chế tác hại, bác sĩ khuyến cáo: nếu buộc phải ăn mì gói, hãy ưu tiên loại không chiên dầu , chọn sản phẩm có gói rau sấy và bột nêm thay vì gói sốt nhiều dầu, nhiều muối. Khi nấu nên cho thêm trứng và rau xanh tươi để bổ sung đạm, vitamin và chất xơ. Đồng thời, nên hạn chế sử dụng toàn bộ gói gia vị, chỉ dùng khoảng 1/3 là đủ.

Điều quan trọng, không nên ăn mì gói quá 1-2 lần mỗi tuần. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như đau bụng trên kéo dài, chán ăn, sụt cân, thiếu máu hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Weibo

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư dạ dày vì thói quen tiết kiệm nhiều người giữ

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

dạ dày

