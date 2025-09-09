Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-09-2025 - 13:40 PM | Sống

Trong lúc chơi đùa ở nhà, cháu Giàng V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) vô tình dẫm phải đuôi con mèo nên đã bị chính con mèo này lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến cháu bị chảy máu với 4 vết thương.

Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu mà không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn hay xử lý nào.

Hai ngày sau, cháu Đ xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa cháu nhập viện gần nhà điều trị nhưng do tình trạng nghiêm trọng, cháu được chuyển gấp đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng bệnh nặng do bị mèo cắn, bác sĩ nhấn mạnh tuyệt đối không làm 1 điều- Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân Đ trong tình trạng: Suy hô hấp, bàn - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều di vật lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Cháu được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.

“Bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uống ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, cháu Đ sẽ được chuyển đến khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.” Bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết.

Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng bệnh nặng do bị mèo cắn, bác sĩ nhấn mạnh tuyệt đối không làm 1 điều- Ảnh 2.

Sức khỏe cháu bé đã tạm ổn định

Sau 5 ngày nhập viện, tình trạng cháu Đ đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh: “Việc tự ý đắp lá cây để đắp lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp biến chứng nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc vết thương phỏng nhẹ có thể xử lý kịp thời để bảo toàn các vùng bị tổn thương cho bệnh nhân. Tuy nhiên, với những bệnh nhân nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng như bệnh nhân này, thậm chí có thể gây tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc nặng toàn thân.”.

TS Thúy khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở, vì điều này có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh như gây áp xe tại chỗ hoặc là đường vào của nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng, có thể dẫn đến tử vong.

Khi bị vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

