Bác sĩ chuyên khoa ung thư: Đây là 6 triệu chứng nam giới không bao giờ được bỏ qua

Theo một khảo sát mới đây của ONS Health Insight Survey (khảo sát về sức khỏe, do Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương Quốc Anh thực hiện), tỷ lệ nam giới đi khám sức khỏe trong vòng 28 ngày gần nhất (33,5%) thấp hơn nhiều so với nữ giới (45,8%). Sự chênh lệch này phản ánh thực trạng đáng lo ngại: đàn ông thường có xu hướng trì hoãn việc đi khám bệnh, ngay cả khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường của ung thư.

Nam giới thường ngại đi khám sức khỏe hơn nữ giới. Điều này có thể khiến nam giới bỏ qua những dấu hiệu của ung thư (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Jiri Kubes, bác sĩ chuyên về ung thư đầu cổ, Giám đốc Trung tâm điều trị ung thư The Proton Therapy Center tại Prague (Cộng hòa Czech), cho biết: “Chúng ta đều biết nam giới thường ít khi chủ động đi khám sức khỏe và số liệu từ khảo sát mới cho thấy xu hướng này vẫn tiếp diễn. Chính điều này khiến nhiều bệnh lý nghiêm trọng ở nam giới, bao gồm ung thư, thường được phát hiện ở giai đoạn muộn”.

Theo đó, tiến sĩ Kubes đã chỉ ra 6 triệu chứng nam giới tuyệt đối không nên bỏ qua mà cần đi khám ngay lập tức vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư

1. Đau lưng kéo dài

Nam giới không nên chủ quan với dấu hiệu đau lưng (Ảnh minh họa).

Đau lưng là triệu chứng phổ biến và thường được cho là dấu hiệu của tuổi tác hoặc các vấn đề cơ xương khớp. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần và ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt ở vùng thắt lưng và hông, đó có thể là tín hiệu của ung thư.

“Nếu đau không thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi, hãy đến gặp bác sĩ”, tiến sĩ Kubes nhấn mạnh.

Đau lưng có thể là dấu hiệu cảnh báo của ung thư phổi, bàng quang hoặc các bệnh ung thư đường tiêu hóa,...

2. Mệt mỏi dai dẳng

Mệt mỏi dai dằng có thể là dấu hiệu của ung thư (Ảnh minh họa).

Nhiều người coi mệt mỏi là hậu quả của công việc bận rộn hay tuổi tác. Nhưng mệt mỏi kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ giấc, có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có ung thư.

“Mệt mỏi kéo dài có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, bao gồm cả ung thư, nhất là khi đi kèm các triệu chứng khác”, tiến sĩ Kubes cảnh báo.

3. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Hãy đi khám nếu bị sụt cân không rõ nguyên nhân (Ảnh minh họa).

Giảm cân đột ngột, không liên quan đến thay đổi chế độ ăn hay tập luyện, luôn cần được chú ý.

“Giảm cân không giải thích được nguyên nhân có thể xuất phát từ căng thẳng, nhưng cũng có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư. Do đó, bất kỳ trường hợp nào cũng cần được trao đổi với bác sĩ”, tiến sĩ Kubes cho biết.

4. Nổi u cục bất thường

Nổi u cục bất thường có thể là dấu hiệu của các vấn đề nguy hiểm, trong đó có ung thư (Ảnh minh họa).

Mọi thay đổi trên cơ thể, từ sưng, nổi cục bất thường, đều cần được kiểm tra.

“Các khối u có thể là lành tính nhưng cũng có khả năng là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng. Điều quan trọng là không được bỏ qua dấu hiệu này”, tiến sĩ Kubes nhấn mạnh.

5. Đau họng kéo dài

Đừng chủ quan với dấu hiệu đau họng kéo dài (Ảnh minh họa).

Một cơn đau họng thoáng qua có thể chỉ là dấu hiệu của cảm lạnh. Tuy nhiên, nếu đau họng kéo dài trên 3 tuần, kèm theo khàn tiếng hoặc khó nuốt, đây có thể là tín hiệu sớm của ung thư vòm họng.

“Trong trường hợp này, việc đi khám là vô cùng cần thiết”, tiến sĩ Kubes cho biết.

6. Thay đổi thói quen tiểu tiện

Thay đổi thói quen tiểu tiện cũng là vấn đề mà nam giới cần lưu ý (Ảnh minh họa).

Những dấu hiệu như dòng nước tiểu yếu, khó bắt đầu đi tiểu, hay cảm giác không tiểu hết đều cần được lưu ý.

“Đây là các triệu chứng thường gặp trong những bệnh lý tiết niệu, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt hoặc bàng quang”, tiến sĩ Kubes cho biết thêm.

Chủ động thăm khám - chìa khóa bảo vệ sức khỏe

Các bác sĩ khuyến nghị, nam giới không nên coi thường những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp xác định nguyên nhân mà còn tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Đây là thời điểm điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

“Đừng đợi đến khi triệu chứng trở nên trầm trọng mới tìm đến bác sĩ. Hãy coi việc chăm sóc sức khỏe định kỳ là một phần của cuộc sống”, tiến sĩ Kubes nhắn nhủ.

Nguồn: Express