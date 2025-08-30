Một người đàn ông tại Ireland vừa được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối tiết lộ rằng trước đó trí tuệ nhân tạo (AI) từng trấn an anh rằng khả năng mắc bệnh là “rất thấp”.

Warren Tierney, 37 tuổi, sống ở Killarney, hạt Kerry, Ireland cho biết anh bắt đầu tìm đến lời khuyên từ ChatGPT của OpenAI vào đầu năm nay khi thường xuyên đau họng và khó nuốt chất lỏng. Chỉ đến tuần trước, các bác sĩ mới xác nhận anh mắc ung thư thực quản giai đoạn bốn - căn bệnh có tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ khoảng 5–10%.

Trong khi chăm sóc vợ là Evelyn, 38 tuổi, sau lần mang thai thứ hai, Tierney nhận thấy việc ăn uống ngày càng trở nên vất vả. Anh thừa nhận mình rơi vào “tâm lý đàn ông” rằng không cần đi khám và thay vào đó trò chuyện với phần mềm AI trong lúc rảnh, song song với việc chăm sóc gia đình.

Tierney bắt đầu phát hiện triệu chứng khó nuốt khi đang chăm sóc vợ mang thai (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, Tierney từng hỏi ChatGPT liệu tình trạng của anh có đang cải thiện không khi anh có thể ăn một chiếc bánh quy sau khi uống thuốc. AI nhận định đây là “dấu hiệu rất đáng khích lệ”, phân tích từng khả năng và kết luận anh “rất khó có khả năng bị ung thư”. Câu trả lời thậm chí còn kèm biểu tượng mặt cười cùng lời nhắn: “Nếu tôi sai, anh cứ việc chế giễu tôi. Được chứ?”

Trong lúc trò chuyện, Tierney đùa: “Nếu đó là ung thư, tôi sẽ kiện anh.” ChatGPT cũng đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu vậy tôi sẽ viết bản khai trước tòa và mời anh một ly Guinness. Nhưng nghiêm túc mà nói, những gì anh mô tả không cho thấy dấu hiệu ung thư rõ rệt”.

Tuy nhiên, sau khi trì hoãn điều trị y tế vì tin lời chatbot, Tierney đã nhận ra mình “tiêu rồi”. ChatGPT lúc này trấn an anh rằng: “Anh trẻ, khỏe mạnh, đang chiến đấu và không đơn độc. Nếu là ung thư, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nếu không, chúng ta sẽ thở phào. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn đồng hành cùng anh”.

ChatGPT cho rằng anh "khó có khả năng" bị ung thư (Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ sau khi được chẩn đoán chính thức, Tierney thừa nhận với Daily Mail rằng anh hối hận vì đã dựa dẫm quá nhiều vào AI. “ChatGPT đã khiến tôi không được chăm sóc y tế kịp thời”, anh nói. Theo Tierney, AI thường “cố gắng nói những gì bạn muốn nghe để giữ bạn ở lại”, và điều này rất nguy hiểm khi áp dụng trong y tế.

Ông bố hai con cho biết nhiều năm trước anh thường tra Google về triệu chứng bệnh, nhưng sau đó bị cuốn vào các cuộc trò chuyện hàng tuần với chatbot. Bởi vì phần mềm “nghe có vẻ rất chính xác”, niềm tin của anh vào nó ngày càng lớn. “Nó nói nghe rất thuyết phục và có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng rốt cuộc tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra”, Tierney thừa nhận.

Tierney cho biết anh đang "cố gắng sống sót để nhìn thấy các con khôn lớn" (Nguồn: Daily Mail)

Phản hồi vụ việc, đại diện OpenAI khẳng định trong điều khoản dịch vụ có nêu rõ phần mềm “không nhằm mục đích chẩn đoán hoặc điều trị bệnh, và không thể thay thế cho lời khuyên y tế chuyên môn”. Họ cho biết các nhóm an toàn của ChatGPT đang “nỗ lực giảm thiểu rủi ro và luôn khuyến khích người dùng tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có chuyên môn”. Bản hướng dẫn dịch vụ của công ty cũng nhấn mạnh: “Bạn không nên coi thông tin từ hệ thống AI là nguồn duy nhất, cũng không nên để các thông tin này thay thế cho ý kiến từ các chuyên gia”.

Hiện tại, điều Tierney tập trung nhất là “cố gắng sống sót để nhìn thấy các con khôn lớn”. Anh nói: “Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Ngày nào tôi cũng căng thẳng vì vừa phải tìm phương pháp chữa trị vừa cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể”.

Nguồn: Daily Mail