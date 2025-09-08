Becamex IJC: Quỹ đất hàng triệu mét vuông và câu chuyện hạ tầng dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận

Quỹ đất khủng của Becamex IJC

Điểm khác biệt của Becamex IJC (Mã CK: IJC) nằm ở khối quỹ đất hơn 1,2 triệu m² (1.207.313,2 m²), trong đó diện tích tồn kho còn tới 573.133 m². Đây là nền tảng chiến lược, giúp công ty đảm bảo dư địa phát triển dài hạn mà không phải chịu áp lực lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt.

Danh mục quỹ đất của Becamex IJC tập trung tại những vị trí chiến lược, gắn liền với hệ sinh thái khu công nghiệp và đô thị của Becamex. Một số dự án điển hình đang được công ty sở hữu 100% vốn có thể kể đến Sunflower II mở rộng với diện tích kinh doanh 52.738 m², quy mô 1.442 căn hộ và 87 biệt thự, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Dự án Prince Town mở rộng với quy mô 36.354 m², cung cấp 314 căn nhà liên kế, vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Khu dân cư IJC Hòa Lợi (F1–F16) với 149.409 m², quy mô 905 căn nhà liên kế, vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Khu nhà ở Hòa Lợi mở rộng với diện tích 82.846 m², 590 căn nhà phố, vốn đầu tư 2.027 tỷ đồng, và The Green River (ấp 5B Thới Hòa) quy mô 571.931 m², tung ra thị trường gần 3.000 sản phẩm.

Trong bối cảnh đô thị hóa lan tỏa mạnh mẽ sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, một kịch bản đáng chú ý là việc mở rộng không gian đô thị về phía Bắc, đưa Bình Dương vào quy hoạch chung của thành phố. Sau khi được triển khai, quỹ đất của Becamex IJC sẽ hưởng lợi trực tiếp khi quỹ đất được định giá lại, trong khi nhu cầu nhà ở, dịch vụ thương mại và tái định cư tăng đột biến.

Như vậy, quỹ đất sạch còn lại là 573.133 m² của IJC vì thế không chỉ là “của để dành” mà còn là lợi thế cạnh tranh vượt trội trong làn sóng mở rộng đô thị mới.

Đặc biệt hơn, không chỉ dừng lại ở địa bàn Bình Dương cũ, Becamex IJC đang trong chiến lược mở rộng không gian phát triển sang Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), đây là khu vực đang nổi lên như “vùng đất mới” của bất động sản công nghiệp và đô thị.

Thông qua việc góp vốn 684 tỷ đồng (31,77% vốn điều lệ) vào Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, Becamex IJC không chỉ là cổ đông đầu tư tài chính mà còn trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng các công trình thương mại dịch vụ và nhà ở.

Đây là bước đi chiến lược, khi khu vực này nằm trên trục phát triển công nghiệp – đô thị nối liền Bình Dương với Tây Nguyên và hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng liên kết vùng. Khi vốn FDI được đẩy mạnh vào khu vực này và phát triển các khu công nghiệp, sẽ kéo theo nhu cầu hạ tầng, nhà ở và dịch vụ đi kèm sẽ bùng nổ, tạo dư địa tăng trưởng mới cho Becamex IJC bên cạnh thị trường truyền thống.

Với lợi thế kinh nghiệm triển khai các khu dân cư quy mô lớn tại Bình Dương, công ty hoàn toàn có khả năng nhân rộng mô hình, đón đầu làn sóng công nghiệp hóa và dịch chuyển dân cư.

Hạ tầng liên kết vùng: Nguồn thu bền vững và động lực mở rộng quỹ đất

Không chỉ dừng lại ở bất động sản, Becamex IJC còn duy trì nguồn thu ổn định từ hạ tầng giao thông. Dự án BOT Quốc lộ 13 là cột trụ mang về dòng tiền đều, với doanh thu thu phí nửa đầu năm 2025 đạt 159 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Khi tuyến đường này được mở rộng lên 8 làn và dự kiến kéo dài thời hạn thu phí đến năm 2047, nguồn thu của công ty sẽ càng bền vững hơn.

Song song với đó, Becamex IJC tham gia nhiều dự án phát triển hạ tầng lớn tại TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ. Đơn cử, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành với tổng mức đầu tư 8.833 tỷ đồng, trong đó công ty góp 530 tỷ đồng (20% vốn chủ sở hữu). Trong dự án này, công ty giữ vai trò tổng thầu thi công một đoạn dài 24 km.

Hoặc với dự án Vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên – Sông Sài Gòn) có tổng mức đầu tư 11.743 tỷ đồng, trong đó công ty góp 1.268 tỷ đồng (36% vốn chủ sở hữu). Trong dự án này, Becamex IJC được chỉ định thầu thi công với chiều dài 19,15 km đoạn từ Khu VSIP đến Sông Sài Gòn.

Cùng với đó là Dự án Điều chỉnh Dự án BOT nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 với tổng mức đầu tư phần mở rộng là 1.477 tỷ đồng, trong đó Becamex IJC là chủ đầu tư, thời gian thu phí dự kiến được gia hạn đến năm 2047.

Hạ tầng là “nam châm” kéo đô thị hóa. Khi các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ được nâng cấp đồng bộ, khả năng kết nối liên vùng được cải thiện, dân cư và doanh nghiệp sẽ dịch chuyển mạnh mẽ hơn, kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ thương mại và tái định cư. Với lợi thế quỹ đất lớn nằm tại hành lang các dự án giao thông này, tới đây, Becamex IJC hưởng lợi kép là giá trị đất được định giá lại ở mức cao hơn và tốc độ bán hàng cũng được đẩy nhanh.

Các dự án bất động sản đang được Becamex IJC triển khai. Nguồn: IJC.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và sức bật mới từ kế hoạch tăng vốn

Nền tảng quỹ đất và hạ tầng đã giúp IJC chứng minh khả năng duy trì lợi nhuận ổn định trong nhiều năm. Từ năm 2021 đến 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty dao động từ 354 đến 621 tỷ đồng, ngay cả trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức. Biên lợi nhuận ròng liên tục được cải thiện qua các năm, đạt 34,7% năm 2024, cho thấy hiệu quả vượt trội so với mặt bằng chung ngành.

Trong nửa đầu năm 2025, khi chưa ghi nhận doanh thu từ kinh doanh bất động sản, Becamex IJC vẫn đạt 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 33% kế hoạch cả năm. Điều này nhờ sự cân bằng giữa mảng bất động sản mang tính mùa vụ và mảng hạ tầng tạo dòng tiền đều đặn, bảo đảm sức khỏe tài chính ổn định.

Để củng cố nội lực tài chính, Becamex IJC đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lớn nhất từ trước đến nay. Theo nghị quyết đã thông qua, công ty sẽ phát hành thêm 251,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 3:2 cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.777 tỷ đồng lên 6.296 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các dự án hạ tầng và bất động sản trọng điểm, đồng thời nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh công ty tham gia nhiều dự án PPP quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Việc tăng vốn này không chỉ giúp Becamex IJC nâng cao năng lực, giảm áp lực vay nợ mà còn củng cố vị thế cạnh tranh khi đồng hành cùng Becamex IDC trong chiến lược phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ liên vùng.

Đáng chú ý, công ty vẫn duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt 5%/năm, ngay cả trong giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn. Điều này phản ánh sự ổn định của dòng tiền và cam kết bảo vệ lợi ích cổ đông.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng, mở cửa cho dòng vốn ngoại, chính sách ổn định này càng làm gia tăng sức hấp dẫn của IJC đối với nhà đầu tư dài hạn.

Mới đây, Becamex IJC đã thông báo chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 24/9 đến 23/10/2025.

Theo đó, Becamex IJC dự kiến chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 67% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất đợt chào bán, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 3.777,5 tỷ đồng lên mức 6.296 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán SSI là đơn vị đồng hành thực hiện tư vấn thương vụ này.