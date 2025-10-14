Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi bộ phim tài liệu cá nhân ra mắt trên Netflix, Victoria Beckham gạt bỏ tự ái, chủ động liên hệ con dâu Nicola Peltz để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Buổi ra mắt bộ phim tài liệu Victoria Beckham - tác phẩm được đánh giá là "phim để đời" của bà Beck - tối 8/10 tiếp tục khiến nhà Beckham bị mang ra bàn tán. Lý do là con trai cả Brooklyn không đưa vợ đến chúc mừng ngày vui của mẹ.

Theo HeatWorld, Victoria Beckham nỗ lực hàn gắn, phòng trường hợp ngày ra mắt phim lại bị mổ xẻ chuyện gia đình. Cựu thành viên Spice Girls xúc động khi nhìn lại cuộc đời lừng lẫy của ca sĩ, nhà thiết kế và là vợ của một trong những danh thủ lừng lẫy nhất nước Anh.

Beckham cầu xin con dâu tỷ phú- Ảnh 1.

Vợ chồng Brooklyn không đến dự buổi ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham.

"Victoria nhận ra tầm quan trọng của việc cùng gia đình ngồi xuống, nhìn lại toàn bộ cuộc sống của họ. Cô nhận ra mình không muốn mất Brooklyn", nguồn tin chia sẻ.

Nhà thiết kế chủ động liên lạc Nicola Peltz, muốn cả nhà ngồi lại giải quyết mọi chuyện. Động thái được truyền thông quốc tế gọi là "cầu xin" con dâu khuyên con trai cả hàn gắn với gia đình.

“Victoria hiểu rõ chỉ có Nicola đủ sức tác động Brooklyn. Bà Beck gạt bỏ lòng tự trọng, muốn xuống nước nhưng không cho thấy sự tuyệt vọng", nguồn tin nói thêm.

Victoria mong bất hòa chấm dứt và được gần các con. Cô dẹp bỏ cái tôi vì tình yêu, tình cảm gia đình và cả lòng vị tha. Nhà thiết kế mong con dâu cũng cảm thấy như vậy. Trước khi mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu đi quá xa, Victoria dành nhiều lời khen cho Nicola, khẳng định “không thể yêu cầu Brooklyn gặp cô gái đáng yêu, xinh đẹp hơn”, khen con dâu tỷ phú hiểu chuyện.

Beckham cầu xin con dâu tỷ phú- Ảnh 2.

Brooklyn hoàn toàn đứng về phía vợ.

Dù không đến chia vui cùng Victoria, Nicola Peltz được cho là mở lòng, phản hồi tích cực trước lời đề nghị của mẹ mẹ chồng. "Nicola hiểu đây là khoảng thời gian khó khăn cho mọi người và thực sự muốn nói chuyện. Cả mẹ chồng và con dâu đều mong muốn làm lành", tạp chí Hea t dẫn lời nguồn tin.

Mối quan hệ giữa Victoria và con dâu rạn nứt ngay sau đám cưới của của con trai năm 2022. Nguyên nhân được cho là con gái tỷ phú từ chối mặc váy cưới do Victoria dành nhiều tâm huyết tặng riêng con dâu.

Suốt 3 năm, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu luôn căng thẳng. Brooklyn cũng dần xa cách gia đình, vắng mặt trong các dịp đặc biệt như sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi đầu năm. Giọt nước tràn ly khi vợ chồng Brooklyn không mời cha mẹ, các anh em đến dự, khiến gia đình tổn thương.

Theo Trạch Dương

Tiền Phong

