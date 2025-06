Beckham khoe ảnh con trai 19 tuổi đẹp trai tựa nam thần, niềm an ủi giữa lúc con trai cả vô ơn

Mâu thuẫn trong gia đình Divid Beckham vẫn chưa được giải quyết. Trong ngày của cha, mặc dù David và Victoria Beckham tag hẳn tên con trai cả nhưng vẫn chỉ nhận lại sự thờ ơ của vợ chồng Brooklyn Beckham. Giữa thời điểm sóng gió gia đình, Beckham liền tung ra bộ ảnh đi tham quan cơ sở vật chất của CLB Inter Miami. Đi cùng vợ chồng Beckham còn có Cruz Beckham, người con trai được đánh giá có tố chất bóng đá nhất nhà.

Trong ảnh Beckham hạnh phúc khoác vai vợ và con trai, đây cũng là niềm ai ủi với Beckham lúc gia đình không hoà thuận, con trai cả bị dân tình chỉ trích vì vô ơn với bố mẹ đẻ.

Vợ chồng Beckham cùng con trai thứ 3 đi thăm công trường xây dựng của Inter Miami

Khoảnh khắc hạnh phúc của cha con Beckham

Cruz David Beckham sinh ngày 20/2/2005 tại Madrid, Tây Ban Nha – nơi David Beckham đang thi đấu cho CLB Real Madrid lúc bấy giờ. Tên gọi "Cruz" (nghĩa là "thánh giá" trong tiếng Tây Ban Nha) được cha mẹ chọn để ghi dấu nơi cậu chào đời.

Cruz là con thứ ba trong bốn người con của cặp đôi nổi tiếng: Brooklyn (1999), Romeo (2002), Cruz (2005) và Harper Seven (2011). Cậu thường xuyên xuất hiện bên cạnh gia đình trong các sự kiện thời trang, thể thao lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ ngoại hình điển trai, phong cách cá tính, mang đậm chất "rockstar".

Cruz David Beckham cực điển trai

Con trai Beckham từng có thời nổi loạn

Từ rất sớm, Cruz đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Khi mới 11 tuổi, cậu bé phát hành ca khúc Giáng sinh "If Every Day Was Christmas", toàn bộ doanh thu được quyên góp cho tổ chức từ thiện Make Some Noise tại Anh. Năm 2024 – 2025, Cruz trở lại mạnh mẽ hơn với hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành. Cậu đầu tư viết nhạc, hát live và cộng tác cùng nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Luke Pritchard (The Kooks), Ed Drewett (One Direction) và Fred Ball (Rihanna).

Dù nổi bật với âm nhạc, Cruz cũng từng có thời gian theo đuổi bóng đá. Trong những năm thơ ấu, cậu tham gia chương trình đào tạo trẻ của CLB Arsenal, nơi cả hai người anh Brooklyn và Romeo cũng từng tập luyện.

Tuy không lựa chọn con đường chuyên nghiệp lâu dài như cha, nhưng Cruz vẫn duy trì niềm yêu thích với trái bóng tròn. Cậu thường chơi bóng đá trong các sự kiện gia đình, đặc biệt là các trận "gia đình đá giao hữu" được Victoria chia sẻ lên mạng xã hội. Cậu sở hữu kỹ năng rê dắt tốt, tốc độ khá, thậm chí từng được đánh giá là "người có tố chất bóng đá rõ nhất trong ba anh em".

Tình yêu thể thao của Cruz không chỉ dừng ở bóng đá. Cậu còn đam mê trượt ván, lướt sóng và tập gym nghiêm túc thường xuyên khoe thân hình săn chắc trên Instagram cá nhân.

Cruz Beckham và bạn gái

Tài khoản của Cruz sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, phong cách thời trang bụi bặm, nghệ sĩ. Gần đây, việc Cruz đăng lại ảnh gia đình thời thơ ấu cùng Brooklyn, người anh cả đang vướng ồn ào "bất hoà trong nhà Beckham" được xem là nỗ lực hàn gắn và thể hiện bản lĩnh trưởng thành.

Về đời sống cá nhân, Cruz đang hẹn hò với Jackie Apostel, một ca sĩ, nhạc sĩ người Đức gốc Brazil hơn anh 10 tuổi. Cả hai công khai vào tháng 10/2024 và nhận được sự ủng hộ từ gia đình Beckham.