Thu giữ hàng ngàn vé giả buổi biểu diễn của Jay Chou, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) chỉ cách phân biệt lừa đảo

Ngày 28/6, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm - một nam giới 23 tuổi và một cô gái 17 tuổi tại ga tàu điện ngầm Hung Hom, khi họ đang thực hiện giao dịch bán vé giả. Tang vật tại hiện trường gồm hai tấm vé bị làm giả với mệnh giá niêm yết 1.880 HKD mỗi vé.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1.073 vé giả khác được cất giấu trong một phòng khách sạn tại khu To Kwa Wan. Tổng giá trị của số vé này ước tính hơn 2 triệu HKD (tương đương khoảng 256.000 USD). Đây là một trong những vụ lừa đảo vé hòa nhạc lớn nhất bị phát hiện tại Đặc khu hành chính này trong thời gian gần đây.

Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm đã sử dụng các phòng khách sạn để làm kho lưu trữ và phân phối vé giả, nhắm đến người mua là những fan cuồng trên các nền tảng mạng xã hội đại lục. Trưởng thanh tra To King-sang cho biết, các vé bị thu giữ đều in cùng một mã số seri, có chất lượng thấp và sai sót nghiêm trọng trong phần điều khoản in ở mặt sau.

Ông To nhấn mạnh: "Tội phạm đã tận dụng sự háo hức của người hâm mộ ngay trước đêm diễn để tung ra vé giả. Nếu không bị phát hiện kịp thời, hàng ngàn người có thể đã bị lừa, không thể vào sân vận động và chịu thiệt hại tài chính".

Các buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân đang diễn ra trong ba đêm liên tiếp tại sân vận động chính của Khu liên hợp thể thao Kai Tak, với sức chứa 50.000 người.

Đáng chú ý, vụ việc này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước đó, trong tháng 6, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ thêm 8 nghi phạm khác trong một chiến dịch truy quét một băng nhóm xuyên biên giới chuyên lừa đảo vé hòa nhạc, trong đó có các đêm diễn của Jay Chou. Tổng thiệt hại trong vụ việc đó được ước tính khoảng 650.000 HKD.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá đường dây bán vé ca nhạc giả mạo. (Ảnh: Standard)

Lực lượng điều tra khu vực Kowloon East đã phát hiện manh mối sau khi tiến hành phân tích dữ liệu từ hệ thống camera an ninh toàn thành phố, cũng như đóng vai người mua để tiếp cận và bắt giữ các đối tượng.

Một nguồn tin tiết lộ, nhóm tội phạm có cấu trúc phân công rõ ràng: từ người cầm đầu sống tại Trung Quốc đại lục và có liên hệ với các cơ sở in ấn, đến các "cộng tác viên" tại Hong Kong phụ trách giao hàng và tạo bằng chứng giả để tăng độ tin cậy. Những người này thường đưa ra ảnh vé mờ, che mất số ghế hay mã vé, đồng thời giả mạo ảnh chụp đơn hàng để tạo lòng tin cho người mua.

Thanh tra trưởng Chow Ka-yun cho biết: "Chúng tôi phát hiện các vé giả có thiết kế gần như hoàn hảo. Một số được in tại các nhà máy chuyên nghiệp ở đại lục rồi vận chuyển sang Hong Kong".

Trong quá trình đột kích, cảnh sát cũng thu giữ thêm 50 vé giả khác có tổng giá trị 100.000 HKD. Một số vé giả được bán cho các buổi hòa nhạc khác của Jay Chou từ ngày 27 đến 29/6 tại sân vận động Kai Tak.

Giới chức cảnh báo người dân cần kiểm tra kỹ vé đã mua, đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu nhận diện thật - giả. Theo giám sát viên cấp cao Wan King-hang, vé thật được in trên giấy mịn, có phông chữ rõ nét, nhãn dán laser phản quang và mực huỳnh quang chỉ hiện dưới đèn tia cực tím. Trong khi đó, vé giả thường mắc lỗi chính tả, như dòng chữ "at the venue" bị in sai trong phần điều khoản ở mặt sau.

Trang bán vé chính thức Cityline cho biết đã tăng cường các tính năng chống làm giả trên vé in. Đồng thời, các đơn vị tổ chức cũng khẳng định vé mua từ các nền tảng không được ủy quyền, bao gồm các trang đấu giá hay chợ đen trực tuyến, sẽ không có giá trị sử dụng.

Đây không phải là lần đầu tiên, Hong Kong (Trung Quốc) đối mặt với làn sóng lừa đảo vé hòa nhạc. Chỉ riêng năm 2024, Đặc khu hành chính này ghi nhận hơn 1.700 vụ lừa đảo mua vé, gây thiệt hại hơn 18 triệu HKD, chiếm khoảng 15% tổng số vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến năm đó.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) khuyến cáo người dân chỉ nên mua vé từ các đơn vị chính thức, tránh bị dụ dỗ bởi những lời rao bán giá rẻ hoặc "ưu đãi phút chót". Các trường hợp nghi ngờ nên được báo cáo ngay với cơ quan chức năng để điều tra và ngăn chặn kịp thời.